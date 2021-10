Belen Rodriguez, diventata mamma bis con la nascita della piccola Luna Marì, è attualmente in onda con Tu sì che vale. Da qualche settimana è infatti tornato il programma del sabato sera che anche quest’anno la vede alla conduzione con Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e, direttamente da Amici, la new entry Giulia Stabile. Allo stesso tempo e per la gioia dei suoi tantissimi fan Belen Rodriguez è sempre presentissima su Instagram e proprio nelle ultime ore fa ha voluto immortalare Santiago, il primogenito avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

Anche nonna Veronica Cozzani – la madre di Belen Rodriguez – sul suo account social ha pubblicato alcuni scatti del piccolo che si prende cura della sorellina. “Quando la mamma lavora… mi prendo cura di Luna!”, ha scritto la signora Cozzani a corredo della foto e condiviso anche quella in cui il nipote spinge il passeggino. Ma a proposito di social e dell’argentina più famosa d’Italia ora è esplosa una voce.

Belen Rodriguez in crisi con Antonino Spinalbese?

Belen Rodriguez a Antonino Spinalbese sono finiti di nuovo al centro del gossip per una presunta crisi. L’indiscrezione è arrivata nella notte di venerdì 22 ottobre 2021 da Alessandro Rosica e Biagio D’Anelli. Entrambi i due esperti di pettegolezzi sui vip hanno anche dichiarato di avere delle rivelazioni scottanti in merito alla vicenda, senza entrare però nei dettagli. “Belen e Antonino sono ufficialmente in crisi, abbiamo avuto rivelazioni scottanti, presto tantissime novità, per ora vi lasciamo purtroppo, con una grandissima crisi. Speriamo passi presto”.





“La notizia è di esclusiva proprietà di Alessandro Rosica e Biagio D’anelli”, ha sottolineato Alessandro Rosica in un post. Anche Biagio D’Anelli ha condiviso alcune Storie Instagram in merito alla coppia che a luglio scorso ha dato il benvenuto alla loro prima figlia insieme, Luna Marì: “Belen Rodriguez e Antonino sono in crisi! Abbiamo appena ricevuto segnalazioni sconcertanti”.

Poco dopo queste soffiate, Belen Rodriguez ha pubblicato una frase sibillina sul suo profilo Instagram che pur non confermando in nessun modo le voci lascerebbe intendere che ci sia qualcosa che non vada. “Usa l’amore come un ponte”, ha scritto. E poco dopo sempre Rosica: “E come per magia, subito dopo il nostro scoop, ecco la conferma”. Ma ora non resta che aspettare ulteriori informazioni dai diretti interessati.