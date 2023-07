“Né Stefano né Elio”. Belen Rodriguez boom, beccata mentre bacia lui: è tutto alla luce del sole

Belen Rodriguez fa parlare ancora di sé, a poche settimane dall’addio a Stefano De Martino (e dopo esser stata accostata a Elio Lorenzoni) ecco che arriva una nuova bomba. Per la showgirl sono settimane complicate queste. Nei giorni scorsi il sito Dagospia aveva diffuso la notizia di un approdo a Discovery, che ha già ingaggiato Fabio Fazio e Luciana Littizzetto con Che Tempo Che Fa. E si è tanto parlato di una nuova trasmissione cucita proprio addosso all’ex conduttrice de Le Iene e Tu sì que vales ma pare proprio che qualcosa sia andato storto.

È il portale The Pipol a svelare come al momento non ci sarebbe spazio per Belen Rodriguez a Discovery, si è scoperto. E dunque non ci sarebbe nessuna trattativa in corso con la piattaforma, dato che il palinsesto del gruppo sembrerebbe essere già pieno. Dunque, dopo tanti anni, quella in arrivo si prospetta come la prima stagione senza la presenza della conduttrice in tv.





Belen Rodriguez, sui social pubblica una foto in cui bacia un uomo

Nelle ore scorse, dicevamo all’inizio, Belen Rodriguez ha postato uno serie di scatti in cui si vede, tra gli altri, lei baciare un uomo (non è chiaro chi sia, secondo alcuni potrebbe essere anche Stefano De Martino); abbastanza per scatenare il gossip. Una cosa è certa, non sembra proprio Elio Lorenzoni. I commenti, come al solito, si sono sprecati.

“Io credo che sia tutta una manovra pubblicitaria. Dopo la chiusura di fininvest pare che abbia firmato con discovery. E, ovviamente, per non essere dimenticata e avere un lancio nell’ altra tv ha bisogno di accendere i riflettori su di lei. Secondo me non si sono lasciati. Tutta una montatura”, scrive un’utente sui social. E c’è chi si lancia in interpretazioni.

“Il significato delle foto per me:1 lei, libera, selvaggia, nel suo mondo. 2: ci sono troppe maschere in giro, e pochi volti. Chiaro riferimento, che qualcuno indossa una maschera, per non mostrare realmente chi è! 3 foto” chiaro riferimento ad un tradimento da parte di “qualcuno” di cui ha avuto la conferma. 5 foto: ha il cuore pesante come un macigno, penso che il rinoceronte indichi proprio questo! Più chiara di così. Almeno interpretò così”.