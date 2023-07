Amici, tra di loro è veramente scoppiato l’amore? Due nomi che hanno saputo accendere la scena sul palcoscenico del talent show e che oggi tornano a infiammare il mondo del gossip per motivi piuttosto personali. A lanciare la bomba è stata Deianira Marzano in seguito a una segnalazione. Sembra dunque che i due ex allievi della 20esima e della 22esima edizione del programma siano sempre più vicini tra di loro. Siamo certi che siete curiosi di scoprire di chi si tratta, quindi ecco rivelati i nomi.

Tra Giulia Stabile e Wax è scoppiato l’amore? Nessuno si sarebbe mai potuto aspettare che i due ex protagonisti del programma, di edizioni comunque differenti, potessero un giorno ritrovarsi al centro del mirino del gossip. A fare arrivare la segnalazione a Deianira Marzano un utente che avrebbe riferito un avvicinamento tra i due nel corso dell’Old Fashion di Milano.

Tra Giulia Stabile e Wax è scoppiato l’amore? La segnalazione arriva alle orecchie di Deianira Marzano, con tanto di foto

In verità nulla di troppo ‘compromettente’: l’utente ha riferito che i due avrebbero iniziato a ballare insieme con atteggiamenti complici, questo il contenuto della segnalazione per esteso: “Ciao Deianira, ieri sera ero all’Old Fashion a Milano e c’erano Giulia Stabile, la ballerina, e Wax di Amici che ballavano insieme e sembravano molto affini. Sono due giorni che ci vanno insieme“.

Ovviamente la notizia non poteva che arrivare alle orecchie più esperte: ecco dunque comparire a corredo della ‘bomba’ anche una foto che seppur sfocata mostrerebbe i due intenti appunto a ballare. Ancora non è per nulla chiaro se la frequentazione sia o meno tale da parlare di flirt oppure se i due si sono semplicemente ritrovati a condividere una serata insieme.

Resta il fatto che Deianira Marzano, pur invitando alla pazienza, ha affermato che i due insieme starebbero molto bene. Ora non resta che attendere una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati. E a proposito di cuori, di recente la notizia del presunto nuovo amore di Sangiovanni, ex fidanzato di Giulia Stabile, avrebbe decisamente acceso le pagine di gossip. A parlarne Alessandro Rosica, noto a tutti con il soprannome di investigatore social. Attraverso una sua Instagram story, ha rivelato chi sarebbe la partner dell’artista.