L’estate 2023 è stata caratterizzata anche dal gossip bomba su Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due coniugi sono nuovamente entrati in crisi, dopo essersi già lasciati in passato, e ora non sarebbero più una coppia da circa due mesi. C’è chi si è accorto adesso di qualcosa di negativo, che riguarda proprio la conduttrice televisiva. La sudamericana è molto attiva sui social e proprio a proposito di questo, i commenti della gente sono aumentati di giorno in giorno.

Nei giorni scorsi, prima di Ferragosto, si è parlato nuovamente di Belen Rodriguez e di Stefano De Martino per il figlio Santiago. Il conduttore riprende prima una papera che galleggia in una vasca piena d’acqua e sapone dicendo in dialetto napoletano “Uagliooo’ , l’acqua è poca…”. Poi spunta fuori Santiago che completa il tipico detto popolare partenopeo “e a papera nun galleggia…”. L’acqua è poca sta infatti ad indicare una situazione in cui manca qualcosa di essenziale. E infatti la papera non galleggia come suo solito. Potrebbe essere un riferimento alla crisi.

Belen Rodriguez, cosa è stato notato dopo la rottura con Stefano De Martino

Nonostante come detto precedentemente abbia postato molte cose su Instagram, Belen Rodriguez non sembra essere tranquilla e non avrebbe ancora elaborato del tutto la nuova separazione da Stefano De Martino. Questo è quanto ritengono i fan dell’argentina, che sotto alcune immagini pubblicate da lei hanno lasciato delle reazioni inequivocabili. Vediamo cosa hanno voluto scrivere alla mamma di Santiago e Luna Marì.

In tanti pensano che Belen non stia bene psicologicamente e glielo hanno detto chiaramente sui social: “Lei ora ha gli occhi spenti e tristi, non è felice e mi dispiace tanto”, “Non ci tornare più insieme e non cercare consolazione altrove. Ama te stessa e pensa ai tuoi ragazzi”. Il sito Blastingnews ha riportato altri commenti del tipo: “Dovrebbe fermarsi e riflettere su chi è e cosa vuole diventare. Adesso è infantile e gli uomini li fa scappare”.

E c’è anche chi ha scritto ancora: “Lei è una donna bellissima ma spenta, crede troppo nella famiglia e resta delusa da questi mezzi uomini”. Vedremo se Stefano se la sentirà di rispondere a coloro che lo hanno attaccato.