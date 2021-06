Barbara D’Urso attualmente è a riposo, dopo una stagione televisiva sfiancante che l’ha decisamente stravolta. Tra l’altro, in attesa della prossima, stanno uscendo fuori indiscrezioni contrastanti. C’è chi è convinto che possa essere riconfermata nelle sue principali trasmissioni e che possa addirittura incrementare il suo lavoro conducendo ‘La Fattoria’, ‘Lo show dei record’ o il ‘Grande Fratello Nip’. Dall’altro canto c’è chi è invece sicuro che sia in vista un vero e proprio ridimensionamento.

In attesa di capire cosa succederà nelle prossime settimane, ma precisiamo che comunque è stata già al lavoro nei giorni scorsi per ‘Pomeriggio Cinque’ che dunque sarà confermato, si è collegata sul social network Instagram e ha scritto un post meraviglioso nei confronti di una famosissima collega. Ha scelto un giorno speciale per quest’ultima per omaggiarla con un bellissimo video, pubblicato dunque online. A corredo del filmato anche una fantastica didascalia che la destinataria avrà apprezzato.

Tornando un attimo a ciò che succederà prossimamente, pare che a maggior rischio sarebbe la sua domenica pomeriggio, infatti sarebbe in bilico ‘Domenica Live’. Al posto della donna potrebbero esserci Lorella Cuccarini o Elisa Isoardi, anche se ha preso quota nelle ultime ore il nome di Elisabetta Gregoraci, che dopo ‘Battiti Live’ insieme ad Alan Palmieri potrebbe condurre una trasmissione su Mediaset. Ma vediamo adesso che tipo di dedica e a chi l’ha fatta la bravissima Barbarella.





Su Instagram Barbara D’Urso ha commentato a corredo del video: “78 anni oggi…Buon compleanno all’unica vera regina divina…Che stira guardandomi!!! La amo follemente”. La dedica è rivolta a Raffaella Carrà, che è nata proprio il 18 giugno. Ha voluto renderle omaggio con alcune immagini che ritraggono la conduttrice, mentre intervista la straordinaria cantante a ‘Domenica Live’. E tutti sono certi che questo regalo inaspettato di Carmelita sia stato apprezzato notevolmente dalla festeggiata.

Questi i commenti di alcuni follower di Barbara D’Urso: “Auguri Raffaella, sei una grande”, “Raffaella Carrà una donna ancora in formissima”, “Tantissimi auguri”, “Che bella dedica”, “Gigantesca, auguri Raffa”, “Tantissimi auguri alla divina Carrà”. E poi: “La Raffa è un portento, buon compleanno”, “Sei la più amata dagli italiani”, “Si fa amare dal pubblico, una grande empatia con le persone”, “Sei meravigliosa”.