Era tutto pronto ma il progetto di Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi è sfumato ‘per colpa’ di Alessandro Basciano. In questi giorni gli ex gieffini, entrambi con un passato a Uomini e Donne, sono finiti al centro del gossip a causa di una crisi. Conosciuti nella casa del GF Vip 6, Sophie e Alessandro si sono fidanzati e poco dopo lei è rimasta incita. A maggio i due sono diventati genitori di Celine e in queste ore sono circolate alcune voci su una crisi di coppia.

“Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla”, ha scritto Sophie. “Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita perché credo che il social debba essere un posto leggero e positivo, tutti noi abbiamo i nostro problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere sia personali che di coppia e non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia”, ha scritto ancora Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, svelato il motivo della crisi

Forse la crisi è nata dopo che Alessandro Basciano ha bloccato il nuovo progetto di Sophie Codegoni. Così almeno riportano diversi esperti di gossip, i quali hanno parlato della presenza dell’ex gieffina alla nuova edizione di Pechino Express. Il giornalista Gabriele Parpiglia su SDL tv Gossip ha svelato alcuni dettagli succosi: “Era tutto pronto: Sophie Codegoni, neo mamma, sarebbe dovuta partire in coppia con Antonella Fiordelisi come concorrente della nuova edizione di “Pechino Express”.

“Selfie insieme a pranzo per festeggiare il nuovo lavoro in tv. Le rispettive agenzie che avevano dato l’ok per cifre e contratti, i primi rumors social… poi all’improvviso tutto si è stoppato. – ha scritto il giornalista parlando di Sophie e Antonella -Ed è successo quando Alessandro Basciano, all’oscuro di tutto (i due erano già in crisi), ha appreso la notizia ed è andato su tutte le furie perché una nuova esperienza lontana da casa, con la piccola Celine Blue nata pochissimi mesi fa; non sarebbe stata una scelta consona legata al rapporto madre – figlia che in questi primi mesi crea quel legame indissolubile che poi dura una vita”.

“Ecco svelato il motivo che aveva spinto i due a separarsi. Pare che Basciano avesse già convocato i suoi legali. Il tempo però, quando c’è un amore forte, porta le giuste riflessioni e la Codegoni ha salutato Antonella e “Pechino” ed è tornata dalla sua famiglia per la felicità del compagno. Una storia a lieto fine dunque…”, ha scritto ancora Gabriele Parpiglia.