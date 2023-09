Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono lasciati? A dare la notizia qualche giorno fa il settimanale Novella 2000: “Abbiamo appreso in esclusiva che i due si sarebbero lasciati. Fonti vicine alla coppia ci hanno rivelato che Sophie e Alessandro avrebbero concluso definitivamente la loro relazione e la notizia pare più che certa. Quindi si attende solo l’annuncio ufficiale dai diretti interessati che potrebbe arrivare molto presto”, si legge sul settimanale di gossip.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, entrambi con un passato nello studio di Uomini e Donne, si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. L’edizione numero sette, quella vinta da Jessica Selassié. Il fidanzamento flash, poi l’arrivo della figlia Celine, nata il il 12 maggio scorso. Durante lascorsa edizione del Festival del cinema di Venezia, Alessandro Basciano aveva chiesto la mano a Sophie Codegoni con un gesto plateale.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, lei conferma la crisi

In queste ore la notizia di Novella 2000 sull’addio della coppia, ma Sophie Codegoni ha voluto rompere il silenzio e commentare. Non un addio, ma una crisi, un momento difficile. “Da ieri leggo tante supposizioni, pensieri, prese di posizione completamente infondate e basate sul nulla”, ha scritto Sophie.

“Amo condividere con voi i momenti belli e spensierati della mia vita perché credo che il social debba essere un posto leggero e positivo, tutti noi abbiamo i nostro problemi, momenti difficili e difficoltà da risolvere sia personali che di coppia e non vi nascondo che in questo momento io e Ale stiamo affrontando un momento abbastanza delicato della nostra storia che stiamo cercando di superare per il bene della nostra famiglia”, ha scritto ancora Sophie Codegoni.

E ancora: “Tutti litigano, tutti fanno piccoli gesti stupidi ed impulsivi, ma state tranquilli perché con l’amore e la positività tutto si può risolvere. Ci tenevo a dirvelo perché sono davvero grata per tutto l’amore e il sostegno che ogni giorno mi date e ci date e non mi sembrava corretto far finta di nulla davanti all’evidenza”.