Solo poco tempo fa Aurora Ramazzotti aveva confessato che il suo Goffredo Cerza sarebbe il primo grande amore della sua vita: “Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora invece trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima.

“Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”. Poi ieri la notizia è scoppiata sui social: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono lasciati.

Parecchi follower della coppia ieri hanno fatto presente che da diverso tempo né Aurora né Goffredo sono comparsi insieme sui social. L’ultima foto che li mostra insieme sul profilo Instagram in una ironica versione cartoon risale al giugno scorso, mentre è del 24 aprile quella pubblicata da Goffredo a corredo del commento “forget the world”.

Ma oggi è arrivata la Aurora Ramazzotti ha smentito le voci in circolazione in merito alla sua presunta rottura dal fidanzato Goffredo Cerza. Con uno scatto via Instagram insieme al fidanzato, Aurora Ramazzotti ha smentito le voci in circolazione in merito al loro presunto addio dopo 3 anni d’amore. “Se c’è scritto sui giornali allora sarà vero?! Siamo ancora qua, eh già“, ha scritto Aurora precisando che tra lei e Goffredo tutto procederebbe a gonfie vele.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha trascorso con il fidanzato anche il lockdown per l’emergenza Coronavirus e Goffredo ormai – per stessa ammissione dei suoi genitori – fa “parte della famiglia”. “A vedere così felice mia figlia, realizzata nei sentimenti così, e accanto a un educato, intelligente ed estremamente per ragazzo bene come Goffredo…”