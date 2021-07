“Ci laviamo solo quando serve”. Per la coppia vip la doccia è un optional, la confessione lascia senza parole

“Se vedi dello sporco addosso lavali, altrimenti non serve. Non ha senso usare il sapone tutti i giorni”. L’imbarazzante confessione dell’attore fa il giro di tutti i giornali e scatena una discussione sui social tra i milioni di fan.

Siamo abituati a seguire le strane abitudini degli gli attori di Hollywood. Tra diete strampalate, chi decide di mangiare solo determinati cibi, chi pratica sport non convenzionali. Insomma, in questi anni le star ci hanno abituati a molti comportamenti bizzarri e questa volta la famosa coppia di attori ha parlato delle proprie abitudini igieniche nel podcast Armchair Expert lasciando tutti senza parole.

“Ci laviamo solo quando serve”. La confessione della coppia vip

Stiamo parlando di Ashton Kutcher e Mila Kunis, una delle coppie più belle e seguite di Hollywood. Insieme dal 2012, i due hanno parlato con i conduttori delle loro abitudini familiari confessando di non essere per niente avvezzi al sapone. Stesso discorso vale anche con i figli “Se gli vedi dello sporco addosso lavali. Altrimenti non serve”, ha detto con molta naturalezza Ashton Kutcher.





Dello stesso avviso la moglie Mila Kunis, attrice, modella e doppiatrice, che nel podcast ha raccontato anche di come viveva da bambina. “Non avevo acqua calda da piccola, quindi non mi facevo la doccia spesso. Anche quando sono diventata mamma non ho mai lavato i miei bambini tutti i giorni. Neanche quando erano neonati”, ha commentato l’attrice.

Ashton ha ammesso di lavarsi “solo ascelle e le mie parti intime tutti i giorni”, mentre fa la doccia”solo quando è strettamente necessario”. Ovviamente le confessioni dei sue attori hanno suscitato un grande polverone, tra commenti ironici e critiche.