Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno deciso finalmente di fare qualcosa che finora non era mai avvenuto. Si sono fatti immortalare in foto di coppia durante il red carpet nella capitale Roma, per la presentazione del docufilm Adesso vinco io, omaggio Marcello Lippi, commissario tecnico campione del mondo nel 2006 con l’Italia. Ma tutti hanno subito notato un dettaglio pazzesco.

Vedendo attentamente lo scatto ritraente Francesco Totti e Noemi Bocchi, c’è un particolare che è balzato immediatamente agli occhi della gente. L’ex calciatore e la compagna 35enne sono apparsi molto sorridenti, quindi la loro relazione procede a gonfie vele. Anzi, forse siamo arrivati ad un punto di grande svolta nel loro rapporto sentimentale.

Leggi anche: “Si vende, prezzo choc”. Totti e Blasi, la mega villa dell’Eur con 25 stanze: com’è fatta e quanto vale





Francesco Totti e Noemi Bocchi, l’indiscrezione clamorosa

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati accusati da Ilary Blasi di essere stati amanti, ma poi il loro rapporto è diventato sempre più stabile e oggi sono una coppia felicissima. Durante la premiere della pellicola per Lippi si sono fatti paparazzare dai fotografi e c’è chi si è accorto che la donna possa essere in dolce attesa, analizzando bene la loro istantanea.

Il look scelto da Noemi Bocchi è stato un pantalone largo ed elegante, un top di Prada di 2.600 euro e un cappotto di colore nero. Inoltre, aveva una borsa Chanel di circa 4mila euro, secondo quanto riportato dal sito Leggo. Ma in tanti si sono concentrati soprattutto sul pancino di colei che ha preso il posto di Ilary Blasi nella vita privata di Totti, dunque potrebbe essere incinta e in attesa di un bebè.

Non ci sono conferme ufficiali da Francesco e Noemi, quindi è soltanto un’ipotesi rilanciata da alcuni siti e fan della coppia. Vedremo se arriveranno delle smentite o una clamorosa conferma.