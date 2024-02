Una notizia molto interessante è arrivata nelle scorse ore e riguarda Francesco Totti, Ilary Blasi e la loro villa dell’Eur. Infatti, si è scoperto che sarebbe in vendita e sappiamo anche quanto vale. Una cifra davvero da sogno per la residenza che è rimasta a disposizione della conduttrice dopo la separazione. Lei ci vive coi figli, ma il sito Dagospia ha sganciato una bomba.

Si attendono conferme ufficiali e quindi definitive, ma parlando di Francesco Totti e di Ilary Blasi, in relazione alla villa dell’Eur si è vociferato che sia in vendita. Tutti si sono chiesti quanto vale, ma a fare rumore è anche tutto ciò che è presente in questa dimora. Infatti, è decisamente lussuosa ed enorme. Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli in merito.

Francesco Totti e Ilary Blasi, villa Eur in vendita? Ecco quanto vale

Questa l’indiscrezione rilanciata da Dagospia su Francesco Totti e Ilary Blasi, in riferimento alla villa dell’Eur: “Gira voce che Francesco Totti abbia in mente di mettere il villone in vendita. Sarà vero è solo uno dei tanti fantasiosi pettegolezzi sul suo conto?”. Il giudice, come ricordato dal sito Leggo, ha disposto che la presentatrice può restarvi lì fino ai 21 anni della figlia Isabel.

La villa è dotata di un totale di 25 stanze con la presenza di 2 saloni, una sala giochi, la stanza dei cimeli di Totti e una sala cinema. Fantastici anche gli spazi esterni con un patio che ha un salottino ed una cucina, un campo da calcetto, uno da tennis e la presenza di piscine interne ed esterne, oltre alla spa. Il costo sarebbe pari a circa 18 milioni di euro.

Ma ci sono anche spese di gestione di non poco conto, visto che l’ultima bolletta del gas sarebbe costata 10mila euro secondo quanto riferito da Leggo. Nel complesso ci sarebbero 30mila euro di spese per il personale di servizio e per mantenere puliti il parco e la piscina.