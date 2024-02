Continua a tenere banco la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. E ora sono spuntati altri particolari sulle pesanti accuse della conduttrice nei confronti dell’ex marito, in riferimento soprattutto a come spendeva i soldi l’ex capitano della Roma. Sono emerse delle cose finora rimaste segrete, quindi si sono aggiunti altri tasselli a questa intricata vicenda.

A riferire tutto è stato il quotidiano La Verità, che ha rivelato tutto ciò che Ilary Blasi imputa a Francesco Totti. Ovviamente l’ex calciatore giallorosso e della nazionale italiana sicuramente si difenderà da queste accuse, ma ciò che sta venendo fuori è veramente clamoroso. E coinvolgerebbe anche le figlie Isabel e Chanel, con lui che non avrebbe tenuto un comportamento esemplare secondo l’ex moglie.

Leggi anche: “Hei, ma questo è un annuncio!”. Francesco Totti e Noemi Bocchi, la svolta: lei è uscita allo scoperto





Ilary Blasi, le accuse a Francesco Totti: “Come spende i suoi soldi”

Ilary Blasi, tramite ciò che si è scoperto dalle carte relative alla causa civile contro Francesco Totti, ha spiegato in che modo lui avrebbe speso i suoi soldi danneggiando quindi anche la sua famiglia. Ma La Verità ha anche riportato a proposito delle figlie: “Totti non permetterebbe ad Isabel, nonostante l’impegno preso, di frequentare le lezioni di pattinaggio nei giovedì di sua competenza. L’ha anche lasciata da sola in casa o in hotel”.

Poi su Chanel: “Nel viaggio a New York, dove non ha avvisato Ilary sugli spostamenti dei figli, non ha portato con sé la figlia maggiore Chanel, senza neppure preoccuparsi della sua organizzazione per il fine settimana”. Sul denaro speso da Totti, nella memoria di Ilary sarebbe stato scritto: “Ha sperperato denari che avrebbe dovuto destinare alla famiglia“. Avrebbe individuato pagamenti che ammonterebbero a circa 3 milioni e mezzo.

Ci sarebbero dei conti segreti aperti da Totti: “Emergono denari in entrata per per 1.382.619,10 euro di cui 854.000 imputabili a reddito lordo, nonché 740.860 spesi al gioco. Dallo stesso conto corrente, mai indicato prima, si sono poi volatilizzati verso banche statunitensi e di Singapore, 612.285 euro in data 21 giugno 2023. Omesso il deposito di un conto corrente acceso presso Unicredit, di un conto corrente statunitense e, presumibilmente di un altro conto corrente in Singapore”.