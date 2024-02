Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero fatto un annuncio molto importante, anche se non in maniera esplicita. Ma i fan ne sono convinti quasi al 100%, quindi ora si attenderebbe solamente qualche comunicazione ufficiale. Una vera e propria sorpresa per tutti, visto che nessuno si aspettava che potesse già succedere questo nel loro rapporto sentimentale.

Invece avrebbero maturato questa decisione in questo periodo e ora l’hanno comunicato in qualche modo agli italiani. Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbero vicini ad un momento di grande svolta nella loro vita. Ci avranno pensato per diversi mesi, avranno avuto diversi confronti e alla fine si sarebbe optato per questa scelta decisamente molto importante per loro.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, svolta nella loro vita: cosa si è capito

Ovviamente si tratta di fare delle interpretazioni, visto che Francesco Totti e Noemi Bocchi non ne hanno parlato ufficialmente. Ma lei ha postato una foto eloquente, che farebbe immaginare una decisione straordinaria. Hanno deciso di concedersi un viaggio meraviglioso a Hong Kong e, oltre alla pubblicazione di alcuni fuochi pirotecnici, è stata mostrata ai suoi follower una foto significativa.

In un’Instagram story, Noemi ha pubblicato una foto di due orsacchiotti di peluche, ricevuti in dono dall’albergo in cui si trovavano a Hong Kong, e indossano delle maglie personalizzate con su scritto Totti e Noemi. Quindi, c’è chi ha immaginato che sia stato un annuncio inerente il loro matrimonio, visto che i due pupazzi sembrerebbero essere due sposi.

Non sappiamo se davvero ci saranno delle nozze tra Totti e Noemi, ma certamente questo indizio ha fatto sognare migliaia e migliaia di fan, i quali si aspettano ora altre rivelazioni bomba.