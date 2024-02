Ilary Blasi e Francesco Totti, ennesimo scontro. Il divorzio tra la popolare conduttrice e l’ex numero 10 della Roma riempi da mesi le prime pagine dei giornali di gossip. Il modo in cui lo strappo si è consumato, con accuse reciproche di tradimento e poi la battaglia in tribunale, il “Rolex-gate” e poi le dichiarazioni di entrambi, l’uscita della serie e del libro di Ilary, insomma tanta carne al fuoco.

Nonostante le frasi sull’intenzione di trovare un accordo la battaglia in tribunale si annuncia senza esclusione di colpi. Sia Francesco Totti che Ilary Blasi stanno cercando di dimostrare che è stato l’altro a tradire per primo. Inoltre sembra che il Pupone abbia chiesto uno sconto sull’assegno di mantenimento di 12.500 euro che versa all’ex moglie. Ma sono uscite fuori cose pesanti…

Totti chiede uno sconto sull’assegno, ma dal 2020 al 2023…

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Vanity Fair, Francesco Totti avrebbe chiesto uno sconto di 6.250 euro sull’assegno da 12.500 che versa a Ilary Blasi per i figli Cristian, Chanel e Isabel. Si tratta di una sentenza provvisoria, ma a quanto pare il tribunale civile di Roma avrebbe ottenuto documenti che proverebbero ‘spese pazze‘ da parte di Totti dal 2020 al 2023.

Si tratterebbe di tre milioni di euro che Totti avrebbe speso negli ultimi anni nel principato di Monaco. Soldi che secondo alcuni sarebbero stati spesi nel gioco d’azzardo. Inoltre c’è chi si chiede perché l’ex calciatore chiede uno sconto quando sicuramente le sue disponibilità economiche sono importanti.

Come detto la battaglia in tribunale non è solo economica. Nel libro “Che stupida” Ilary Blasi sostiene che sia stato Francesco a tradire per primo. Totti, invece, dichiara che la sua storia con Noemi Bocchi sia iniziata nel gennaio 2022, solo dopo aver scoperto il tradimento di Ilary con Cristiano Iovino. La conduttrice afferma che la storia sia iniziata invece un anno prima. È probabile che sia Iovino che Bocchi siano prima o poi convocati in tribunale per fare chiarezza.

