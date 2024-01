La rottura del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a dominare il dibattito. Se ne parla ovunque ormai, sia sui social che in televisione. Le ultime rivelazioni da parte di Cristiano Iovino, il personal trainer con il quale la soubrette avrebbe intrattenuto una amicizia intima durante il matrimonio, hanno scatenato un vero e proprio polverone mediatico. Il web diviso in due fazioni. E anche nel mondo dello spettacolo, tra gli addetti ai lavori le opinioni sono discordanti.

Chi non ha risparmiato qualche critica pubblica verso Ilary Blasi è stata ad esempio Caterina Balivo, la conduttrice della trasmissione televisiva La Volta Buona in onda su Rai Uno, che si è espressa così: “Documentario, intervista e poi arriva il romanzo – chiosa la conduttrice napoletana a proposito della collega romana -. La fine è stata veramente pessima”. A difendere invece in queste ore la conduttrice è il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

Divorzio Totti-Blasi, arriva un’altra bomba. “Ecco come stanno veramente le cose”

Il responsabile dell’importante rivista che si occupa di gossip e spettacolo ha pronunciato una difesa a spada tratta di Ilary. Lo ha fatto nel corso dell’ultima puntata de La Vita in Diretta, sempre su Rai Uno. Sentite cosa ha detto a proposito del divorzio tra i due vip: “Sono certo lei a Totti sono certo che non ha chiesto una lira. Solo un assegno di mantenimento e solo per i figli e questo già è notevole. Lo so da persone molto vicine alla causa. Lei lavora, guadagna e non chiede nulla e questo è vero”. Alessi ha espresso a parole di apprezzamento anche nei confronti di Ilary come madre: Nel senso che da una parte apprezzo tantissimo una madre di tre figli che dice come al di là dei problemi in tribunale vuole recuperare un rapporto con il padre dei suoi figli. Lo trovo estremamente nobile”,

Parole al miele quindi per la bella soubrette. Un po’ meno quelle che Alessi ha riservati a Iovino che in una recente intervista al quotidiano Il Messaggero ha rivelato di essere lui la persona con il quale a Blasi ha raccontato nel documentario Unica (Netflix) di aver preso alcuni caffè. Anche se non si sarebbe trattato solo di quelli, sempre secondo la sua versione: “A giudicare dalle sue parole con amica intima e in più non considera che ci sono dei figli che leggeranno queste cose della madre… la tempistica è sospetta….”.

In tutto questo va ricordato che in una intervista rilasciata al Corriere della Sera Ilary Blasi ha già smentito la ricostruzione fatta da Iovino, relativa alla presunta amicizia intima. Non resta che aspettare per conoscere i prossimi capitoli della saga.