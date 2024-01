“Quando li ha scoperti…”. Francesco Totti, nuova bomba su Ilary Blasi e Cristiano Iovino

Quando Francesco Totti ha scoperto il presunto tradimento di Ilary Blasi con Cristiano Iovino. Si torna prepotentemente a parlare della fine della storia tra la popolare conduttrice tv e il famoso giocatore della nazionale e della Roma. Negli ultimi giorni hanno fatto rumore le dichiarazioni del personal trainer con cui Ilary avrebbe avuto una ‘frequentazione’ quando era ancora sposata.

Cristiano Iovino ha rivelato: “Ci vedevamo principalmente a casa mia. Ed è capitato qualche volta di vederci in negozio da Alessia, ai Parioli. Era sposata ma non si può parlare di storia. Direi piuttosto di una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi, dal momento che anche io ero spesso fuori”. Ora a confermare questa versione è Alex Nuccetelli, che svela quando Totti ha scoperto tutto.

Le parole di Nuccetelli sul presunto flirt di Ilary con Iovino

Alex Nuccetelli, amico di vecchia data di Francesco Totti, ha raccontato a FanPage di essere da tempo a conoscenza del presunto flirt tra Ilary Blasi e Cristiano Iovino. A rivelarglielo sarebbe stato lo stesso personal trainer, che conosce bene da 10 anni: “Se Iovino mi aveva parlato di Ilary? Sì, ma ho aspettato che fosse lui a uscire allo scoperto. Non me la sentivo parlarne al posto suo. Perché non ho raccontato la confidenza a Totti? In prima battuta non l’ho fatto ma, quando Francesco ha avuto il dubbio e mi ha chiesto di dargli un parere, gliene ho parlato”.

L’imprenditore aggiunge poi dettagli su come e quando Francesco Totti ha scoperto tutto: “L’aveva scoperto per conto suo dal telefono. Non potevo rovinare un matrimonio durato 20 anni e quindi, finché non vedo, sto zitto. Come potevo esserne certo al punto da espormi? Magari Iovino poteva avermi raccontato una sciocchezza per fare il figo”.

“Quando Totti me ne ha chiesto conto – dice ancora Nuccetelli – gli ho raccontato che cosa si diceva a Roma e che cosa mi aveva detto lo stesso Cristiano. Parliamo di un periodo antecedente all’arrivo di Noemi Bocchi nella sua vita. Posso dirti che già all’epoca in cui Francesco lasciò la Roma, le crepe familiari erano consistenti: Totti si lamentava di avere una moglie poco accondiscendente. Certo, non pensava a un tradimento”.

