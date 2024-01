Ilary Blasi, fuori un’altra verità sul presunto tradimento. Continua a incuriosire i fan la storia tra la conduttrice e l’ex capitano giallorosso, giunta al capolinea dopo anni di fidanzamento e di matrimonio. I dettagli sul loro rapporto non finiscono di venire alla luce, soprattutto dopo le dichiarazioni di Cristiano Iovino rese nel corso di un’intervista per Il Messaggero. L’uomo avrebbe tirato in ballo una “frequentazione intima” con Ilary Blasi. Noemi Bocchi può tirare un sospiro di sollievo dopo essere stata etichettata come “sfascia-famiglie”? La situazione.

Ilary Blasi nega il tradimento con Cristiano Iovino. Stando alle parole dell’uomo, Ilary Blasi avrebbe iniziato una frequentazione con lui mentre era ancora sposata con Francesco Totti. “Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020, attraverso i social, in seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona e una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma”, ha raccontato Cristiano.

Ilary Blasi nega il tradimento con Cristiano Iovino. E Noemi Bocchi decide di togliersi un sassolino dalle scarpe

“Ci vedevamo principalmente a casa mia. Ed è capitato qualche volta di vederci in negozio da Alessia, ai Parioli”, racconta ancora. Cristiano ha poi rivelato: “Era sposata ma non si può parlare di storia. Direi piuttosto di una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi, dal momento che anche io ero spesso fuori”.

Ilary Blasi ha negato tutto questo. La questione verrà approfondita in aula di tribubale: “Se una volta ci siamo incontrati in un noto hotel di Milano come dicono i giornali? Se verrò chiamato in Tribunale riferirò in quella sede”. Al contempo a prendere parola è stata anche Noemi Bocchi.

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti non avrebbe raggiunto il punto di rottura per intromissione di Noemi. L’attuale compagna dell’ex campione giallorosso ha affermato a Repubblica: “La situazione si commenta da sola. La verità viene sempre a galla prima o poi“. Mentre sulle colonne di Repubblica, si apprende cosa pensa Ilary in merito alla relazione di Francesco con Noemi: “Noemi? Spero che siano felici con Francesco. Almeno ne sarà valsa la pena”.