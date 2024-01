Momento difficile per Francesco Totti, stavolta il colpo riguarda il figlio. Per la famiglia Totti sono stati mesi molto complicati e resi ancora più complicati dall’uscita del documentario Unica in cui Ilary Blasi racconta la sua verità. Una verità che tale sarebbe fino ad un certo punto. A smentire la versione della presentatrice, che sembra fresca di riconferma alla guida dell’Isola dei Famosi, c’ha pensato sulle pagine del Messaggero Cristiano Iovino.

Il ragazzo con cui Ilary aveva spiegato di avere preso ‘solo un caffè’ e con il quale, invece, secondo Totti c’era molto di più. Racconta Iovino come: “Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020, attraverso i social, in seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona e una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma”.





Cristian Totti lascia l’Italia, nuova avventura al Rayo Vallecano

E ancora: “Ci vedevamo principalmente a casa mia. Ed è capitato qualche volta di vederci in negozio da Alessia (Solidani, ndr), ai Parioli. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi, dal momento che anche io ero spesso fuori”, ha raccontato Iovino. Era ora che il libro di Ilary Blasi è in uscita in maligni sostengono Cristian abbia deciso di cambiare aria.

Un’aria che si è fatta molto pesante e per questo il figlio del numero 10, spinto dal papà, ha scelto di migrare a Madrid sponda Rayo Vallecano. Cristian studierà e si allenerà nel club madridista. E Francesco gli ha fatto sentire tutto il suo affetto anche se la nostalgia per figlio lontano si fa già sentire. Sui social gli ha dedicato una frase di Max Pezzali. “Sei proprio tu che ci sei sempre. Quando ho bisogno o non mi serve niente. Quando i pensieri mi fanno affogare”.

E: “Quando dimentico di respirare. Sei sempre tu con la tua mano. Quando ti siedi accanto sul divano. Che dice tutto anche senza parlare. La mia scialuppa in mezzo al mare”. Parole che fanno capire quanto si profondo il legame tra papà e figlio. E anche il dispiacere di un figlio lontano.