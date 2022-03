“L’abbiamo fatto”. Arisa e Vito Coppola fanno sul serio: il ballerino conferma tutto

Novità importantissima nel legame tra Arisa e Vito Coppola. Come ricorderete, i due si sono conosciuti a ‘Ballando con le stelle’, dove tra l’altro alla fine sono risultati essere i vincitori. Da lì in poi la loro conoscenza è aumentata fino ad arrivare ad una storia d’amore. Anche se ci sono state varie voci altalenanti, infatti in alcune circostanze ci sono state delle dediche molto belle e in altre soprattutto la cantante aveva fatto capire che la relazione sentimentale non era destinata a proseguire ancora.

Intanto, un retroscena inedito svelato da Vito Coppola su Arisa spiegherebbe cosa è accaduto nel dietro le quinte de ‘Il Cantante Mascherato’: “Quando ho visto un mazzo di fiori sulla sua postazione al Cantante mascherato volevo sapere chi glieli avesse regalati ma non me lo ha detto”, ha ammesso Vito Coppola per poi aggiungere: “Geloso? Certo! Ma non so chi lo sia di più, se io o lei. Ma non siamo fidanzati. Comunque per il futuro non faccio progetti ma mi piacerebbe proseguire con Ballando con le stelle”.

Proprio Vito Coppola ha aggiunto altro alla rivista ‘Di Più’ e ha spiegato su Arisa: “La nostra è una forma di amore, il nostro è un rapporto profondo. Abbiamo deciso di vivere giorno per giorno, senza fare progetti. Non avrebbe senso e la differenza di età non ci spaventa, non la sentiamo proprio”. Nonostante i due preferiscono essere definiti una sorta di non fidanzati, è successo qualcosa di molto importante che fa comprendere che il loro rapporto sia destinato a proseguire a lungo.





Sempre a ‘Di Più, il ballerino ha affermato: “Io e Arisa non ci siamo persi mai di vista da quando è finito Ballando con le stelle. Abbiamo passato insieme le vacanze di Natale e abbiamo conosciuto le rispettive famiglie. Praticamente lei è venuta da me ad Eboli, mentre io sono andato a Pignola (Potenza n.d.r.)”. E quindi sono state fatte le consuete presentazioni in famiglia, proprio come succede in tutte le coppie di fidanzati. Quindi, in un certo senso, nonostante le smentite, sono da considerarsi dei partner.

Arisa aveva fatto invece scalpore qualche giorno fa su Instagram. Si è fatta vedere con uno slip a vita alta e gambaletto nudo. Ha utilizzato un body trasparente, che ha messo in luce tutta la sua bellezza. E ha anche voluto riportare sui social il messaggio sulla resilienza, scelto proprio da ‘Flewid’: “Questa è la copertina del nuovo Flewid, il tema di questo numero è resilienza”.