Colpo di scena Arisa. La cantante non smette mai di sorprendere e anche nelle scorse ore ha lasciato tutti di stucco, visto che ha mostrato qualcosa di estremamente piccante che ha scatenato la reazione dei suoi follower. Stavolta però ciò che hanno commentato i suoi follower non è piaciuto moltissimo alla donna, che ha protestato sui social network. Parole molto nette, che dovranno fare cambiare atteggiamento ai suoi seguaci, se non vorranno essere in futuro banditi da lei.

Lo scorso mese di gennaio Arisa era finita al centro dell’attenzione. Lei e Vito Coppola sembravano ormai essere ritornati insieme e probabilmente stanno tentando di capire se la loro relazione possa riprendere regolarmente. Si erano immortalati infatti nella stessa camera da letto e hanno anche postato delle storie Instagram, nelle quali stavano condividendo dei momenti insieme. Anche se inevitabilmente sono costretti spesso a dividersi per le rispettive esigenze lavorative. Anche se ora non si sa esattamente come stiano le cose.

Come ben sapete, Arisa ha avuto una svolta totale e non è più la timida artista del passato. Prima era molto insicura di sé, ma adesso è riuscita a sbloccarsi definitivamente ed ecco che sui social network ha mostrato qualcosa di inatteso. Attraverso alcune storie Instagram, ha fatto vedere mentre era intenta ad aggiustare l’armadio e, vicino ad un suo maglione e ai jeans, ha trovato cose molto piacevoli ed estremamente hot. Immediatamente è arrivata la reazione dei fan, che non è stata sempre gradita da lei.





Ebbene sì, Arisa ha uscito i suoi sex toys, che ha fatto vedere senza alcun tipo di vergogna o imbarazzo. Durante un dialogo con la sua collaboratrice domestica, come ha sottolineato ‘Today’, la cantante ha detto che le pile erano scariche, ma la dipendente: “Tanto bisogna usarli a mano”. Dopo aver riso insieme, successivamente l’artista ha fatto sapere di essere rimasta molto infastidita dall’atteggiamento di alcuni utenti, che le hanno scritto delle cose decisamente poco simpatiche.

Queste le considerazioni di Arisa: “Comunque ragazzi io sbaglio sempre a parlare con voi, ad essere sincera con voi. È una cosa divertente, la voglio condividere con voi e subito ci sono persone che mi scrivono: ‘Se hai bisogno, se vuoi vengo a casa tua etc’. Ma non potete essere un pochino più carini? I sex toys non si usano solo per sopperire a delle mancanze, servono anche per vivere un momento co se stessi cioè capito? A me non è che manca qualcosa e allora mi compro il sex toys… A me non manca niente, niente… capito?”.