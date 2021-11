“Esagerata”. Arisa, oltre l’hot. Mai vista così: si toglie tutto e si mostra in modo pazzesco

Arisa senza veli, o quasi. La cantante sa bene come intrattenere il suo pubblico numerosissimo di fan e proprio nelle ultime ore si è mostrata in uno stile ‘fetish’ che supera ogni tipo di immaginazione. Ironica, ma anche autoironica, Arisa provoca ogni fantasia e lascia che i commenti piovano a cascata, tra cuori, complimenti e anche tanto, tantissimo stupore.

“E donna sia! In pace, in guerra, in avaria ma vita brulica spigliata finché avrà tempo su e giù per la Sua strada finalmente la Dea si è risvegliata”, il contenuto del post condiviso a corredo della foto ‘hot’. La cantante ha poi augurato ai suoi fan una buonanotte: “Buona notte fiorellini e grazie per il tempo che mi dedicate”.

Ebbene si, lo ha fatto davvero. La cantante ha deciso di mostrarsi in una veste mai vista prima. Dal palcoscenico di Ballando nel ruolo di ballerina alla foto decisamente ‘hot’ su Instagram: picco di visibilità per Arisa. La foto in questione non fa che entusiasmare il pubblico di fan, con particolare riguardo per i maschietti.





Non sfugge lo sguardo intenso della cantante, ma l’attenzione cade inevitabilmente su altri dettagli. Capelli che cadono sulle spalle e primo piano su un decolleté sensuale e soprattutto cinto solo da un laccio intrecciato. Una sensualità che al momento non è andata incontro ad alcuna censura.

“Sei sempre quella di Sincerità?”, “Vuoi giocare?”, “Sexy”, “Che bella che sei”, “Da Arisa a “Attisa” è un attimo”, “Esplosiva”, “attenzione che qui qualcuno può rimanere senza fiato per l’alto contenuto di bellezza eh”, “Una dea”, sono alcuni dei commenti da parte dei fan. Ed effettivamente non capita tutti i giorni di vedere Arisa così.