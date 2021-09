“Tanti soldi, ha fatto di tutto”. Arisa, c’è l’ok. Dopo la voce-bomba la notizia è ufficiale

Arisa è stata una delle protagoniste assolute dell’estate 2021. In primis per le vicende sentimentali, con il tira e molla infinito col fidanzato Andrea Di Carlo, poi per l’addio ad Amici di Maria De Filippi, dove la cantante ha vestito i panni della coach di canto.

Arisa ha lasciato il posto a Lorella Cuccarini, promossa a professoressa di canto dopo l’ingresso nel talent show di Raimondo Todaro, ex ballerino professionista di Ballando con le stelle, il talent di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Un addio che ha creato non poco scalpore, visto che Arisa era riuscita a conquistare alunni e pubblico del talent, ma necessario.

Arisa dopo l’addio ad Amici e la voce su Ballando con le stelle

Sembra infatti che Arisa sia stata corteggiata a lungo dalla redazione di Pekin Express, ma che abbia deciso di rinunciare tornare ad Amici (con un considerevole aumento del cachet) e quando tutto sembrava essere risolto si sarebbe tirata indietro a causa di problemi personali. A quel punto Maria De Filippi avrebbe deciso di prendere Raimondo Todaro consegnando il posto di Arisa a Lorella Cuccarini.





Poi le voci di un posto a Ballando con le stelle, poi smentito da Dagospia: “News, la Pippa non balla su Rai1! Dopo la mancata riconferma di Arisa ad “Amici di Maria De Filippi” (a seguito di una trattativa complicata, con parecchi tira e molla) era pronto un altro colpo di scena: ci sono stati contatti tra Arisa e “Ballando con le Stelle”. Nonostante l’interesse tra le parti l’accordo con lo show di Milly Carlucci non è stato trovato“, si leggeva qualche settimana fa.

Ora è sempre Dagospia a lanciare la bomba su Arisa, che a distanza di mesi dalle voci dovrebbe entrare nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle. “La Rai tira fuori i soldi per Arisa e sblocca la trattativa anticipata da Dagospia con Ballando con le Stelle. La Carlucci scatenata ha fatto di tutto per avere nel cast l’ex coach di Amici di Maria De Filippi. Il corteggiamento era iniziato già a maggio scorso. L’operazione ha ottenuto l’ok del direttore Stefano Coletta (nonostante il parere contrario di alcuni)“.