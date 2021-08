“Tu e io”. Una foto, tre semplici parole. Sicuramente Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli, non si aspettava di provocare un polverone con un post del genere. Nella foto la modella appare con il figlio Leonardo, frutto dell’amore con l’ex gieffino, ora compagno di Giulia Salemi. La separazione tra i due non è stata indolore. Ariadna, dopo la rottura con Pierpaolo, decise di tornare a Cuba dalla sua famiglia. A quel tempo, infatti, non aveva nessuno in Italia.

L’allontanamento con Leonardo, però, è costato molto a Pretelli. L’ex velino si è perso in questo modo molti momenti importanti della crescita del figlio, dai primi passi alle prime parole. Una ferita che non si è mai rimarginata del tutto, tanto che lo stesso modello ne ha parlato anche durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Come detto il post ha provocato diversi commenti molto critici sia nei confronti di Ariadna che di Pierpaolo.

Alcuni follower si sono congratulati con Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli per come stanno crescendo il figlio Leonardo nonostante la separazione. Altri, invece, puntano il dito. In particolare se la prendono con l’ex gieffino: c’è chi scrive “Sta troppo tempo con Giulia Salemi”. Poi “Ogni weekend fuori con lei”, “Se sta sempre con quella quanto tempo passa con il figlio?”. E ancora: “Quando è a Roma sta sempre in palestra o dal parrucchiere e va al compleanno del figlio come fosse un invitato qualsiasi”.





Con questi commenti la strategia migliore sarebbe quella di soprassedere e far finta di niente, ma Ariadna Romero decide di intervenire. In questo modo, probabilmente, aumenta ancora di più le fiamme della polemica: “Non ho detto io in TV che me ne ero andata dalla mia famiglia! (con tanto di autorizzazione per il minorenne) – le parole della modella Ariadna – Ma visto che è stato reso pubblico te lo spiego”.

C’è chi accusa Ariadna Romero di essere rimasta troppo tempo a Cuba e di aver fatto perdere momenti importanti della vita del piccolo al papà Pierpaolo Pretelli: “Doveva starci per poco e invece è stata via molto di più”. “Forse – risponde piccata Ariadna – sarei dovuta venire a casa sua a farmi ospitare da lei…”. A questo punto un follower fa notare: “Te che discuti su fatti privati e delicati con gente estranea, non saprei come commentarti”. Insomma un autentico polverone!