“Ora cambia tutto”. Antonino Spinalbese, scoperta la novità. Così ‘dimentica’ Belen Rodriguez

Tutto tace sulla relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Nessuno di loro parla e quindi non ci sono versioni ufficiali riguardo a una possibile crisi. Restano le indiscrezioni e i segnali che vengono lasciati suoi social da entrambi per capire cosa sta succedendo. Che le cose tra loro due non vadano per il verso giusto è un dato ormai conclamato. L’ultima foto è quella che li ritrae insieme a passeggiare mano nella mano a Milano con la figlia. Ma si tratta di uno scatto che alimenta solo dubbi anche perché tra i due il gelo è evidente.

Sui social Belen Rodriguez ha pubblicato gli scatti della casa addobbata per il Natale. Sul tappeto, vicino all’albero, tre cuscini rossi a quadri: uno con una grande ‘B’, per mamma Belen, sugli altri due invece i nomi di Santiago e Luna Marì, l’ultima arrivata. Sul tavolo da pranzo, invece, tovagliette e tazze personalizzate, ma di Antonino Spinalbese neanche l’ombra, il suo nome non compare da nessuna parte.

Anzi l’ex hair stylist ha pubblicato lo screenshot di una chat, probabilmente della sua famiglia, in cui si vede una foto di qualche anno fa, mentre è alle prese con l’albero, e il messaggio: “Ti aspettiamo a casa”. Spinalbese, che in questi giorni era in ospedale a Roma per un intervento, risponde: “Il mio Natale siete voi”. E anche in questo caso – a parti invertite – non c’è traccia di Belen Rodriguez. Nel frattempo per Antonino Spinalbese è arrivato il momento di dedicarsi a nuove avventure personali e professionali. Quando ha conosciuto Belen Rodriguez ha deciso di dire addio al lavoro da parrucchiere e aveva deciso di lanciarsi nel mondo della nella fotografia, di cui è appassionato.





Ora arriva un altro impegno: il suo nuovo mestiere a partire da gennaio 2022 sarà nel mondo del fitness. Antonino Spinalbese ha pubblicato un video su Instagram in cui si allena insieme al suo personal trainer, Andrea Audino, e scrive: “Sempre un passo in più. Passo dopo passo. Domani più di oggi. Perché un progetto sul fitness? Oltre la sconfinata passione per uno stile di vita sano e l’allenamento, il fitness, la palestra, lo sport possono essere una scuola di vita”.

“Ci sono diversi accostamenti con tutto ciò che ci accade ogni giorno. L’unico modo che hai per migliorare è impegnarti – continua Spinalbese nel suo post che accompagna le immagini – Lavori, giorno dopo giorno, per portare a casa i risultati tanto desiderati. Poi ci sono gli imprevisti, gli infortuni ad esempio, che ti mettono ko per un determinato periodo, ma tu sei lì, pronto a rialzarti. A dimostrare la tua forza e la tua caparbietà”. “A gennaio lavoreremo per coinvolgerti in quella che può considerarsi una routine d’allenamento chiara ed efficace. Creeremo un qualcosa con cui potrai sentirti seguito, guidato, accompagnato. Non mancheranno qualità e professionalità. Noi siamo pronti, tu?”.