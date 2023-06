Un clamoroso aggiornamento arriva direttamente da Antonella Fiordelisi, che ha annunciato di aver presentato una denuncia contro una persona molto vicina a lei. Una decisione che si è rivelata inevitabile, come ha fatto capire lei stessa, alla luce di atteggiamenti inappropriati avuti nei suoi confronti. Non riuscendo a risolvere la questione in altro modo, l’ex GF Vip ha contattato i suoi avvocati e ha deciso di portarlo in tribunale.

Una scelta drastica, ma necessaria quella di Antonella Fiordelisi, stanca di dover sopportare cose simili. La denuncia è stata confermata dalla fidanzata di Edoardo Donnamaria durante un’intervista al settimanale Di Più. Non ha usato molte parole, ma è stata molto abile nel dare le dovute spiegazioni. E ora si attende una eventuale reazione da parte di colui che ha subito questo provvedimento della giovane influencer.

Antonella Fiordelisi presenta una denuncia contro di lui: “Ha esagerato”

C’erano già stati altri tipi di interventi da parte di Antonella Fiordelisi, che aveva deciso di bloccare su WhatsApp questa persona, come confermato da quest’ultima, le cui dichiarazioni sono state riprese da Biccy: “Antonella mi ha bloccato su WhatsApp. Lei ora deve anche firmare qualche denuncia nei miei confronti che hanno già preparato i suoi genitori. Nel momento in cui lei, personalmente, firma qualcosa contro di me, io, se finora ho buttato il 50%, butterò il 100% e non mi ricorderò neanche del mio vecchio rapporto. Sarà una guerra legalizzata”.

E ora al settimanale Di Più Antonella ha rivelato di aver fatto una denuncia contro Gianluca Benincasa, il suo ex fidanzato: “Gianluca? Ha esagerato. Capisco la sua sofferenza nel vedermi con un altro, ma è andato oltre il consentito. Mi ha offesa pubblicamente. Una volta uscita, l’ho denunciato. Ora la giustizia farà il suo corso“. Non ha fornito altre informazioni sulle udienze in tribunale, ma si attendono dichiarazioni di lui per capire quale sia la sua posizione.

Sono ormai state inoltre smentite le indiscrezioni che davano Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria in crisi. Proprio poche ore fa hanno pubblicato delle foto insieme, dove hanno sponsorizzato degli abiti di Vivien Luxury.