Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria. L’ex gieffina si è scagliata contro quello che di fatto sembra il suo ex. Ma si sono lasciati davvero? Nessuno ancora lo capisce con certezza. L’unica cosa che sembra chiara è che l’ex schermitrice è nera con il cantante romano. Tutto è nato dopo un bacio su un palco. Qualcuno infatti ricorderà che Donnamaria è stato invitato sul palco di Rtl per il suo pezzo estivo (scritto e dedicato ad Antonella). Al termine il ragazzo ha dichiarato che il brano è stato composto proprio per Antonella, che era appena entrata sul palco. I due sembrano imbarazzati ma felici. E invece no.

>> “L’ho denunciato, ha superato il limite”. Antonella Fiordelisi è furiosa e passa alle maniere forti

Antonella Fiordelisi durante una diretta fiume ha raccontato, in lacrime: “Non sto bene. Non ce la faccio più. Mi sento sfruttata, sinceramente. Se vedete anche persone che non si immedesimano in quello che ho fatto io per questo ragazzo, in quello che sto continuando a fare, mi fa davvero stare male. Sono sola in un’altra città. La mia famiglia non c’è, purtroppo. Mi sta raggiungendo Ylenia”.





Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria

E ancora Antonella Fiordelisi: “Ma sinceramente una cosa è quella che appare dai social, una cosa è poi la vita privata. E farmi trattare così, dopo che io ho dato tutto, dopo che amo questa persona, mi faccio trattare così, anche no. Vi chiedo di rispettare questo momento. Di non scrivermi perché tutto è partito da lui ok? Ve lo chiedo per favore perché non sto bene ok? E io quando tengo a una persona do tutto”.

Poi ancora Antonella Fiordelisi: “E sentirmi sfruttata solo per fare il bacio sul palco di RTL poi in realtà trattarmi di m***d, anche meno. Io non sono così. Quindi per favore basta. Devo iniziare a pensare a me. Non mi posso far trattare così. Penso che era quello che voleva, nel senso che voleva praticamente fare impazzire, altrimenti non si spiega il suo cambio di umore, di come mi tratta. Quindi è giusto che voi lo sappiate, visto siamo nati in un contesto televisivo”.

Antonella Fiordelisi fa una diretta Instagram in lacrime: “È partito tutto da lui. Mi sono sentita sfruttata per quel bacio sul palco di RTL, poi mi ha trattata di m****a” pic.twitter.com/iqIUoGIplo — disagiotv (@disagio_tv) June 24, 2023

E conclude Antonella Fiordelisi: “Posso solamente dire che ci ho messo tutto in questa storia. Io ho fatto di tutto per non farla finire, ma lui probabilmente mi tratta male perché vuole questo. Vuole pensare a fare il cantante, e va bene glielo faccio fare. Detto questo, per favore non fatemi più domande per quanto riguarda Edoardo perché io non posso più stare male così”.

Leggi anche: “Ma è uno scherzo?!”. Edoardo Donnamaria, il momento è a dir poco imbarazzante