Edoardo Donnamaria, l’esibizione si rivela un flop. L’ex concorrente del GF Vip 7 continua a essere seguito da un pubblico numerosissimo di fan anche grazie al successo che ha conseguito il singolo Il Cielo Stanotte, dedicato ad Antonella Fioredelisi. Eppure nonostante l’apprezzamento, l’esibizione live del brano durante le due serate agli eventi di RTL 102.5 al Pizza Village di Napoli non avrebbe per nulla entusiasmato. Aspettative tradite? Il popolo del web non è andato di certo per il sottile. Ecco cosa è successo.

L’esibizione di Edoardo Donnamaria delude le aspettative, cosa hanno detto i fan. Momento più che delicato per l’ex gieffino tirato in ballo nei rumor di crisi di coppia che sono circolati per diversi giorni per poi andare incontro alla conferma dell’ex schermitrice, che attraverso una Storia Instagram ha voluto fare comprendere ai fan alcuni aspetti rimasti irrisolti nella relazione: “Non fatemi le solite domande, vi chiedo questo piccolo favore. Posso dire che non mi farò mai mettere al secondo posto. Devo dire che ho sempre dato troppo nelle mie storie, ma voglio che l’altra persona mi dia lo stesso rispetto. Ciò che è accaduto non è da imputare a me. Vi ringrazio per rispettare questo periodo“.

L’esibizione di Edoardo Donnamaria delude le aspettative: il coro delle critiche si alza e si fa sentire

Ma la storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è diventata anche un brano musicale. Una vera e propria dedica d’amore musicale di Edoardo dal titolo Il Cielo Stanotte, che ha decisamente conquistato il cuore dei fan, almeno fino a quando l’ex gieffino non si è esibito dal vivo al Pizza Village di Napoli: “Ma questo è stonato come una campana, zero presenza scenica, il pubblico che dorme tranne, quelle dieci che lo idolatrano, io sto male”, si legge su Twitter.

E ancora: “Ma adesso cantano proprio tutti io non so se è uno scherzo”, incalza un altro utente, “Sono in imbarazzo per lui, svogliato, stonato, ma poi che l’ha vestito?”, sottolineano ancora, “Dopo aver visto questa roba posso dire che questo paese ha toccato il fondo“, commentano in coro. Insomma, esibizione dal vivo che forse rappresenta un momento da dimenticare per Edoardo. L’ex gieffino però ha appreso del flop e ha deciso di replicare.

PRONTO, PARLO CON LA POLIZIA DEI CANTANTI? pic.twitter.com/jCq0CT8szr — Fran Altomare (@FranAltomare) June 23, 2023

Comunque per me il problema non è neanche che sia stonato come una campana perché evidentemente a qualcuno piace sentirlo anche così ma è proprio la mancanza di presenza scenica sembra che gli abbiano puntato una pistola in testapic.twitter.com/iZryiqeNIw — Elle percentuali✨ (@supremanes) June 23, 2023

“A prescindere dalle polemiche, voglio ringraziare dal profondo del cuore tutti i Donnalisi, in particolare per il supporto della prima sera, vedervi li con me uniti con tutti quei cartelloni è stata un’emozione che non dimenticherò mai..comunque vada“, sono state le sue parole. Siamo certi che probabilmente la prossima volta l’esibizione andrà per il meglio.