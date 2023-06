Arriva un annuncio da parte di Antonella Fiordelisi, anzi doppio per la precisione, in merito a ciò che sta accadendo con Edoardo Donnamaria. Sono state tantissime le voci circolate sugli ex concorrenti del GF Vip 7, infatti c’era chi avesse notato che ormai la coppia fosse sempre più distante. Ma non c’erano mai stati interventi dei Donnalisi, quindi i fan non sono mai stati seriamente preoccupati. Ora è stata proprio la ragazza a rompere finalmente il silenzio.

Antonella Fiordelisi ha scelto il suo profilo Instagram per fare il punto della situazione sul rapporto tra lei ed Edoardo Donnamaria. E le sue parole non hanno bisogno di interpretazioni, infatti sono abbastanza chiare e per il momento potrebbe aver chiuso l’argomento, anche se la stessa ex gieffina ha ammesso che più avanti potrebbero esserci altre dichiarazioni per chiarire anche i residui dubbi di coloro che li seguono.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, lei rompe il silenzio

Dunque, sul social network Instagram, Antonella Fiordelisi ha confermato quello che si temeva, ovvero che lei e Edoardo Donnamaria sono da considerare praticamente un’ex coppia, anche se non lo ha specificato chiaramente: “Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me, grazie”.

E poco dopo ha scritto un altro messaggio, nel quale ha invitato tutti ad avere rispetto e ha annunciato quali siano i suoi attuali obiettivi personali: “Leggo tantissimi vostri messaggi, vi comprendo e cerco di capirvi. Vorrei rendervi partecipe anche di questi momenti brutti, come vi ho reso partecipe di quelli belli. Purtroppo non è un bel periodo per me e Edoardo, cerco solo un po’ di comprensione da parte vostra, che ci avete sempre sostenuto. Rispettate sia me che lui, quando sarà il momento entrambi ve ne parleremo e sarò io stessa a spiegarvi tutto”.

E infine l’influencer ha aggiunto: “Ora vorrei cercare di dedicarmi alla mia vita, le mie giornate, il mio lavoro. Con il tempo ne parleremo, rispettate il momento. La vostra Anto”. C’è chi pensa che ci sia stata una rottura definitiva tra i Donnalisi, ma c’è chi spera che si sia trattato solo di un grosso litigio e che prima o poi tornerà tutto come prima.