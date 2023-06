E dopo gli Oriele tocca ai Donnalisi: confermato l’addio tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Proprio nelle ore in cui Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno ricucito, scoppia l’altra coppia nata al GF Vip 7. I rumor di crisi sono circolati per una settimana almeno, poi nella tarda serata di lunedì 12 giugno lei è ‘crollata’. L’influencer ed ex schermitrice ha pubblicato una Storia Instagram in cui ha parlato di problemi nella relazione con l’ex volto di Forum.

“Non fatemi le solite domande, vi chiedo questo piccolo favore. Posso dire che non mi farò mai mettere al secondo posto. Devo dire che ho sempre dato troppo nelle mie storie, ma voglio che l’altra persona mi dia lo stesso rispetto. Ciò che è accaduto non è da imputare a me. Vi ringrazio per rispettare questo periodo“, le parole scritte letteralmente nero su bianco da Antonella Fiordelisi e che, inevitabile, hanno subito fatto il giro di pagine fan e siti di gossip.

Edoardo Donnamaria rompe il silenzio su Antonella Fiordelisi

E lui? A distanza di poche ore anche Edoardo Donnamaria ha rotto il silenzio sulla notizia che i fan dei cosiddetti Donnalisi non volevano sentire. Notizia che, almeno per lui, arriva in un momento di gioia dal punto di vista professionale, come l’ex concorrente del GF Vip 7 non manca di sottolineare nel suo sfogo social.

“Ragazzi non poteva arrivare notizia migliore in un momento peggiore, non dimostrerò l’entusiasmo che merita questa notizia ma ne sono estremamente felice, mi dedicherò alla musica, mia passione più grande e vi dimostrerò che la so fare bene“, ha scritto Edoardo Donnamaria nella Storia che conferma la crisi con Antonella Fiordelisi.

E dire che fino a poche settimane fa sembrava andasse a gonfie vele questa relazione. “Ieri sera mi faceva vedere con un’applicazione come verrebbe nostro figlio. E verrebbe bellissimo, speriamo bello come lei, ma con la mia testa, perché è tanto matta. Sono pazzi di lei. Mamma dice che è simpaticissima, matta come un cavallo, però bella. Papà pende delle sue labbra”, diceva Edoardo a Casa Chi ad aprile scorso. Ma la favola, a quanto pare, è finita.