Antonella Elia torna a far discutere. Il suo ultimo commento all’indirizzo dell’amica Vera Gemma ha creato un putiferio sui social. Vera ha condiviso una foto in una posa, diciamo così, parecchio provocante. Antonella, che di Vera è una grande amica, ha commentato, tra il serio e il faceto: “Mi stai diventando una porn*star”. Una battuta, ha detto qualcuno, ma in molti non hanno approvato e hanno ritenuto la frase un po’ troppo ‘bacchettona’.

Adesso, però, l’opinionista dell’ultimo Grande Fratello Vip ha creato ancora più clamore. Lo ha fatto al ritorno dall’ospedale. La showgirl si è infatti dovuta sottoporre ad una delicata operazione chirurgica per rimuovere una cicatrice dall’addome. L’intervento è stato eseguito in una clinica, dopodiché Antonella Elia è tornata a casa dove dovrà restare a riposo per un periodo di convalescenza. La vip ha voluto così parlare del suo amore, Pietro Delle Piane.

Dopo Temptation Island c’era stato un periodo di crisi tra i due. L’attore si era avvicinato molto ad una single e forse le aveva anche dato un bacio. Antonella Elia ci era rimasta ovviamente malissimo, ma oggi dice di aver perdonato Pietro e di non volerlo più lasciare. Anzi, dice di essere innamoratissima. Adesso Antonella rivela di aver fatto una dichiarazione d’amore al suo Pietro, proprio mentre era sotto anestesia. E afferma che l’anestesia è un po’ come ‘in vino veritas’…





Mentre sono in viaggio di ritorno dall’ospedale Antonella Elia fa raccontare a Pietro Delle Piane cosa è successo mentre lei era sotto anestesia: “In pratica – dice il compagno di Antonella – mi hai detto che mi vuoi sposare perché non vuoi perdermi mai più”. Come se fosse in un’altra dimensione, insomma, per la showgirl è stato il momento di lasciarsi andare completamente. Di qui la dichiarazione d’amore al suo uomo. “Per te d’altronde il matrimonio – ha continuato Pietro Delle Piane – se lo faremo per me saresti l’unica”.

“Il matrimonio – dice ancora Pietro Delle Piane ad Antonella Elia che ascolta estasiata – è una cosa indissolubile, assoluta e devo dire penso anch’io la stessa cosa. Non mi sono mai sposato, come te d’altronde, e se lo facessi, se lo faremo, tu saresti l’unica. Per sempre, for ever and ever…”. Antonella è felicissima e si avvicina sorridente a Pietro. L’amore è tornato davvero.