“Ha perso la testa per lei”. Anna Tatangelo corteggiatissima. E lui ha un nome molto importante

Anna Tatangelo è pronta a stupire in televisione nei prossimi mesi. Dopo il ridimensionamento nei confronti di Barbara D’Urso, Mediaset ha deciso di puntare su di lei e su Silvia Toffanin per la domenica pomeriggio di Canale 5. La cantante sarà protagonista con la trasmissione ‘Scene da un matrimonio’, di cui comunque si sa ancora molto poco. La stessa diretta interessata ha preferito non esporsi più di tanto in una recente intervista, anche perché tutti i dettagli sono ancora in fase di perfezionamento.

Grosse novità per lei non ci sono solamente a livello professionale e dunque televisivo, ma anche in quello privato. Si è parlato con insistenza di un suo possibile fidanzamento con il rapper Livio Cori, ma ecco che è spuntata fuori adesso una notizia completamente diversa. Avrebbe infatti un altro corteggiatore, che non la starebbe mollando un secondo nella speranza di iniziare il più presto possibile una relazione sentimentale. E si tratta di un uomo importante, che fa parte del mondo che conta.

Anna Tatangelo ha alle sue calcagna una persona decisamente influente e importante, che starebbe facendo di tutto per conquistare il suo cuore. A riferire tutte le informazioni in anteprima è stato il giornalista Alberto Dandolo, il quale ha scritto la notizia nella sua rubrica ‘Pillole di Gossip – Ah Saperlo…’ del settimanale ‘Oggi’. La nuova conduttrice Mediaset potrebbe ben presto legarsi sentimentalmente, se dovesse ufficialmente cedere a queste avance sempre più insistenti e determinate.





Secondo Dandolo dunque, Anna Tatangelo avrebbe fatto perdere la testa ad un rampollo di una famosa famiglia di Milano. Si sarebbe ormai cotto di lei e vorrebbe fare di tutto per riuscire a fidanzarsi con la donna. Al momento, non è dato sapere il suo nome e cognome, ma molto probabilmente nei prossimi giorni se ne saprà ancora di più. Prima della conduzione di ‘Scene da un matrimonio’ la troveremo impegnata? Non resta che aspettare un po’ e vedere come si evolverà la situazione amorosa.

Questo quanto raccontato da Anna Tatangelo sul suo futuro lavorativo alcuni giorni fa: “Di Scene da un matrimonio non posso dire ancora nulla perché non c’è ancora nulla di sicuro, non so neppure la data di partenza. È ancora un embrione che si sta sviluppando. Abbiamo tante idee, vedremo quale forma prenderanno. Comunque racconterò molto anche me stessa”. Vedremo dunque da settembre cosa proporrà.