“Sono preoccupata”. Anna Tatangelo, è lei stessa ad ammetterlo. E punta il dito contro di loro

È partito Fedez con un’aspra critica al Vaticano. Poco dopo è stata la volta di Elodie che ha ringraziato pubblicamente i genitori di non averla battezzata e ora però continua la stessa polemica anche la meravigliosa Anna Tatangelo. Insomma, continua a creare scompiglio politico e culturale la curiosa richiesta dello Stato del Vaticano al governo italiano, di modificare il DDL Zan in alcuni punti.

Come abbiamo già raccontato, nei giorni scorsi molti artisti e volti noti hanno espresso la loro opinione intervenendo sulla polemica. Ed ecco che quindi dice la sua anche Anna Tatangelo, cantante e giudice di All Together Now che attraverso il suo profilo Instagram ha ammesso: “Il DDL Zan preoccupa il Vaticano? A me preoccupa il Vaticano!”, seguito dall’emoticon delle faccina sconsolata. La bella Anna Tatangelo, quindi, si è unita al coro di altri artisti che non hanno gradito quella formale richiesta in nome di un vecchio concordato.

Poco dopo quindi la Tatangelo oggi è intervenuta proprio sull’approvazione del Del San, una legge importante proprio come fu la Cirinnà. Sul fronte lavorativo Anna in autunno ritornerà a vestire i panni di giurata nella quarta edizione di All Together Now.





Anna Tatangelo, la vita lavorativa

Sono stati riconfermati infatti non solo la conduttrice Michelle Hunziker (impegnata con i casting) ma anche i quattro giudici: J Ax, Rita Pavone, Francesco Renga ed appunto Anna Tatangelo. La talentuosa voce di Sora, che di recente ha fatto una confessione sul figlio nato dalla relazione con Gigi D’Alessio, si trova in un periodo d’oro dal punto di vista professionale.

Prima di vederla in autunno tra i giurati di All Together Now, infatti, la Tatangelo ha lanciato il suo nuovo album dal titolo AnnaZero e nei giorni scorsi ha annunciato l’uscita del singolo Sangria commentando su Instagram: “Guardate cosa vi combino.” Bella e brava!