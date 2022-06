Andrea Cerioli, quanti chili ha preso. Nessuno si aspettava di dover leggere un messaggio simile da parte dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, invece è stato lui stesso ad ammettere sul social network Instagram, attraverso alcune stories, questo cambiamento estetico. Ovviamente ha immediatamente promesso di voler recuperare ciò che ha ripreso, anche perché durante la sua avventura in Honduras aveva perso la bellezza di 22 chili, che purtroppo sono ritornati praticamente tutti.

Andrea Cerioli, quanti chili ha preso lo ha rivelato sui social con un lungo messaggio e anche con una foto che lo ritrae mentre è intento a pesarsi sulla bilancia. Un momento difficile a livello personale, ma non ha alcuna intenzione di abbattersi. Infatti, ha confidato ai suoi follower di essere più che pronto a rimettersi in forma smagliante. Ha preso un impegno ufficiale davanti a tutti e sicuramente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane farà vedere quali saranno i risultati positivi.





Andrea Cerioli, quanti chili ha preso: l’annuncio sui social

Andrea Cerioli, quanti chili ha preso dunque dopo l’Isola dei Famosi è diventato uno dei temi più curiosi delle ultime ore. Come ha ricordato Fanpage, l’anno scorso durante la sua partecipazione al programma di Canale 5 arrivò a pesare una volta rientrato in Italia solamente 58 chili dai precedenti 80. Una differenza davvero notevole, così come lo è adesso al contrario. Per molti mesi aveva avuto grosse difficoltà nel reperire cibo in Honduras e quindi gli aveva provocato quella variazione considerevole di peso.

Ecco il post di Andrea Cerioli: “Stamattina mi sono pesato e sono 85.7m, 10 kg sopra il mio standard…sto iniziando ad assomigliare ad un’otaria, loro però sono adorabili. Oltretutto chili distribuiti male, anche perché io metto su solo nel giro vita…tipo un fenicottero, quindi questo weekend mi sono promesso, in primis per sentirmi meglio e poi perché mi sono fatto una sfida personale che non posso assolutamente perdere, che da oggi avrei fatto il check generale delle mie abitudini quotidiane”.

Infine, Andrea Cerioli ha fatto sapere: “So che lo avevo già promesso in gag e che i miei amici staranno ridendo, leggendo questa storia…Vediamo chi ride tra un po’, arriverò ad un livello altissimo!!! Preparatevi, obiettivo umile fight club”. Scopriremo quindi nei prossimi giorni quanti chili sarà riuscito a perdere l’ex naufrago, pronto a stupire tutti i suoi follower.

