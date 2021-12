“Sei speciale”. Ambra Angiolini, il gesto della figlia Jolanda è da pelle d’oca. E lei si commuove

Meraviglioso quello che è successo ed è stato mostrato a tutti via social tra Ambra Angiolini e l’adorata figlia Jolanda Renga, nata dalla relazione con il cantante Francesco Renga. Il legame che si è creato tra le due donne è un qualcosa di unico, che va oltre il semplice rapporto tra un genitore e un figlio. Si definiscono infatti come se fossero due sorelle e il gesto dell’adolescente è stato un momento di enorme gioia. Ma anche di grande commozione per la conduttrice televisiva e attrice.

Recentemente l’ex Renga aveva parlato proprio di Ambra Angiolini a ‘Verissimo’: “Io, Ambra e Leonardo non smetteremo mai di essere una famiglia, ma i meccanismi sono cambiati. Credo che la cosa più bella e rispettosa sia il rispetto dei ruoli e della felicità altrui. Se i figli vedono i genitori sereni e che si rispettano hai fatto un buon lavoro. Non è stato naturale arrivarci, sarei ipocrita a non dirlo, ma all’inizio ci sono stati attriti. Quando finisce una grande storia d’amore è sempre una sconfitta e poi devi ricostruire”.

Mamma e figlia sono dunque unitissime e Ambra Angiolini ha voluto condividere con tutti i suoi numerosi follower il bellissimo gesto di Jolanda. La figlia, che oggi ha 17 anni, le ha scritto una poesia dal titolo ‘Il libro segreto’: “Questo corpo è un libro segreto, che non vorrei leggere mai. Ogni giorno provo a nasconderne il contenuto come posso, ma è lì. Ha pagine spesse e lettere scure incomprensibili ad occhi troppo curiosi, ma superficiali; e specchi di aria, invece, per le finestre delle anime pure”.





La poesia della 17enne è stata apprezzata da Ambra Angiolini e anche da tutti i suoi fan. Lei ha prontamente replicato con queste bellissime parole: “Poesia e Pancake sembra una pasticceria alternativa di Milano ed invece è…aver partorito un bellissimo essere umano…Made in Jolanda. L’apparecchia tavola e cucina”. E i suoi seguaci hanno commentato: “Bellissimo pensiero”, “La sensibilità e l’amore si trasmettono di madre in figlia”, “Jolanda ha una dolcissima sensibilità”, “Una vera meraviglia”.

Jolanda Renga è nata nel 2004 e ha anche un fratello minore, che si chiama Leonardo. La ragazza si era arrabbiata moltissimo per il Tapiro d’oro di ‘Striscia la Notizia’ ad Ambra Angiolini dopo la rottura con Massimiliano Allegri: “Ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano e non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava?”.