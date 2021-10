Ambra Angiolini, il discorso dopo la rottura con Massimiliano Allegri diventa virale. Un capolinea raggiunto amaramente dopo 4 anni di vita condivisa insieme. Una rottura inaspettata e per un motivo ben preciso, Infatti dopo l’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi insospettito dalla lontananza di Max da casa per periodi sempre più lunghi, Ambra Angiolini non ha potuto che confermare tutto.

Dopo aver preso in mano in Tapiro, le parole di Ambra Angiolini hanno tentato di smorzare l’aria decisamente tesa degli ultimi giorni: “Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…”. In modo molto elegante e pungente, Ambra ha dunque confermato le voci sulla rottura con Max. Ma come ben tutti sanno, la questione spinosa è andata incontro anche alla reazione della figlia di Ambra, Jolanda.

“E anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o ‘perdente’ nel fidarsi e nell’amare?” Le parole di Jolanda appaiono abbastanza chiare per chi vuole comprendere. Massimiliano Allegri ha evidentemente tradito Ambra Angiolini.





Una rottura che non sembra lasciare alcun margine di ripresa. Ambra è tornata a parlarne ai microfoni di Radio Capital: “Esiste per tutti il giorno zero. E’ un momento in cui non si vince, non si perde ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state”.

Un’espressione ben precisa, dunque, che Ambra spiega ulteriormente così: “Si chiama giorno zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio e negli inizi non si conosce sconfitta”. Un momento decisamente difficile per Ambra, che proprio dal “giorno zero” riuscirà a ritrovare la forza per ripartire più forte di prima.