Lieto evento per il volto di Canale 5. La protagonista di una delle trasmissioni più seguite dal pubblico si è unita in matrimonio nelle scorse ore in una location davvero spettacolare. Ha deciso di viaggiare alla volta di Ibiza per realizzare il sogno della sua vita. Momento indimenticabile per loro e anche per la loro figlia, nata 9 anni fa. Sveva ha potuto assistere dal vivo a questa unione dei suoi genitori, ovviamente felicissimi per il sì per sempre.

Bellissime anche le parole usate dal volto di Canale 5, che ha commentato così la notizia del suo matrimonio: “La mia famiglia, il mio mondo. E tu, piccola mia, eri la più emozionata di tutti. Ti amo, vi amo”, in riferimento al neo marito e alla bimba nata dalla loro liaison amorosa. La piccola è venuta alla luce nel 2014, circa un anno dopo l’inizio della relazione della madre e del padre. Vediamo insieme chi è salito all’altare nelle ultime ore.

Il volto di Canale 5 si è sposata: matrimonio ad Ibiza

Il volto di Canale 5 aveva già un matrimonio alle spalle, infatti nel 2005 aveva celebrato le sue nozze con Ludovico Lieto, ma nel 2008 erano già ex. Poi ha trovato la nuova anima gemella, con la quale costruire un futuro meraviglioso. Sono quindi diventati genitori e adesso i fiori di arancio sono stati l’ultima ciliegina sulla torta. Grande emozione anche per Sveva, che ha davvero faticato a trattenere le lacrime in quei frangenti commoventi.

Le nozze hanno avuto luogo sabato 2 settembre nell’isola delle Baleari. A sposarsi è stata Maria Mazza, la dottoressa del programma Avanti un altro di Paolo Bonolis. Suo marito è Amedeo Quagliata, che non ha nulla a che fare col mondo dello spettacolo. Lui, come scritto dal sito Fanpage, è un ristoratore, gestore di alcune attività commerciali nel napoletano. Una festa in grande stile per loro, che si amano davvero follemente.

Maria Mazza, 47 anni, è showgirl, attrice ed ex modella italo-americana. Ad Avanti un altro è stata dottoressa dal 2012 al 2015 per poi tornare nel 2018. Ha anche recitato nei film cinematografici Ti lascio perché ti amo troppo, Un amore perfetto e Stregati dalla luna. Da segnalare esperienze come co-conduttrice de I raccomandati e del Festival di Castrocaro. Nel 2018 è stata ospite di Stasera tutto è possibile.