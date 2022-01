“Operata al cuore”. Amanda Lear, la foto dall’ospedale: le condizioni dell’82enne

Brutte notizie e un po’ di apprensione per Amanda Lear ricoverata per un’operazione al cuore. per fortuna tutto è andato per il meglio ed è stata la stessa Amanda, ancora stesa sul suo letto d’ospedale in Svizzera, a dare la notizia del riuscito intervento chirurgico: “Felice di averlo fatto! – ha spiegato – Ora è riparato!”. Come un fulmine a ciel sereno, l’artista ha improvvisamente postato una foto dal suo account Instagram che la vede sorridente ma adagiata sul letto di un ospedale, con aghi e cerotti che le fasciano la mano.

L’inatteso scatto è accompagnato da una didascalia in cui Amanda Lear spiega agli ignari follower la sua situazione clinica: “Felice di averlo fatto! – ha scritto – Il mio cuore ora è riparato e amerà ancora di più i miei fan”. Non si sanno per ora i motivi alla base dell’intervento, data anche la nota riservatezza della Lear riguardo alla sue condizioni fisiche.

Naturalmente il post ha raccolto lo stupore dei fan e dei numerosi amici vip, che hanno sommerso di affetto la loro beniamina augurandole una pronta guarigione. Al suo fianco Amanda Lear, 82 anni, avrà comunque molto probabilmente il giovane fidanzato, che ha ultimamente presentato proprio sul social. Una positività che è immancabile per la showgirl, residente oggi in Francia ma famosissima anche in Italia.

L’operazione è avvenuta in una clinica a Zurigo, in Svizzera, come si deduce dal GeoTag. Tra i messaggi più belli, apparsi su Instagram, quelli di amici e sostenitori: “Auguri Amanda Lear. Io l’ho fatto 3 volte, sono contenta che tu stia bene. Sei una roccia, ti amiamo”; “Amanda tu sei una leonessa, una forza della natura, ti vogliamo al più presto in TV”.

E ancora scrivono i fan di Amanda Lear: “Forza Amanda! Ti vogliamo bene”; “Complimenti Amanda, ti auguro una pronta guarigione per tornare in forma più di prima”; “We Love you so much! Sei una delle donne più forti che siano apparse nella storia moderna”.