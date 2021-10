Giornalista, scrittore e conduttore radiofonico e televisivo, Alfonso Signorini è alla guida della sesta edizione del Grande Fratello Vip, inizia a lavorare come professore di italiano, latino, greco, storia e geografia al Liceo classico Leone XIII di Milano. Gran parte del suo successo è dovuto alle numerose collaborazioni giornalistiche con varie testate, in particolar modo per quanto riguarda articoli di cronaca rosa e di gossip.

La prima apparizione sul piccolo schermo di Alfonso Signorini arriva nel 2002, quando siede tra gli ospiti fissi di ‘Chiambretti c’è’, programma in onda su Rai 2. L’anno successivo invece è tra gli opinionisti del reality ‘L’isola dei famosi’. Alfonso Signorini è stato opinionista del Grande Fratello dal 2008 al 2012 e dell’Isola dei Famosi dal 2015 al 2016 ed è alla guida del Grande Fratello Vip dalla quarta edizione.

Alfonso Signorini, chi è il fidanzato Paolo

La vita privata di Alfonso Signorini è lontana dai riflettori del mondo del gossip. Qualche anno fa il re della cronaca rosa e direttore del settimanale Chi ha confessato di essere omosessuale e di avere un compagno, Paolo Galimberti, membro del Senato per il Popolo della Libertà. A Verissimo da Silvia Toffanin, nella puntata andata in onda il 24 ottobre, Alfonso Signorini ha rivelato che Paolo gli è rimasto accanto anche quando ha contratto il Covid.





“Paolo voleva addirittura venire a mangiare da me, ma io mi sono opposto. Allora lui, sapendo che io temevo l’arrivo della notte, mi aveva proposto di venire a dormire nel mio garage, di modo che io sapessi che, se avessi avuto bisogno, lui sarebbe stato subito lì, pronto ad aiutarmi. Mia madre lo adorava”.

“Che sono gay l’ho detto alla mia famiglia a 34 anni – aveva raccontato in una intervista rilasciata a Daria Bignardi – Era una domenica, stavamo facendo colazione. Mi ero innamorato del mio attuale compagno con il quale sto insieme da 13 anni e questo mi ha dato il coraggio di dirlo. L’ho detto tutto d’un fiato. Cinque secondi di silenzio, poi mio papà ha detto che lo aveva sempre saputo”.