Alfonso Signorini è il re del GF Vip. Prima opinionista di Ilary Blasi, poi padrone di Casa il giornalista e direttore del settimanale Chi conduce il reality show di Canale 5 che è da poco tornato in tv. Altri vipponi, altro arredamento, altre dinamiche e strategie: per la sua terza edizione consecutiva da conduttore, Alfonso Signorini ha voluto Adriana Volpe (già gieffina) e Sonia Bruganelli al suo fianco, per commentare quanto accade nella Casa più spiata d’Italia.

Lo scorso anno, invece, gli opinionisti erano Pupo e Antonella Elia. Ma se del GF Vip, che oltre alle doppie dirette settimanale va ovviamente in diretta h24 sui canali Mediaset, sappiamo tutto e di più, del suo conduttore non si può dire lo stesso. Il direttore della rivista Chi e appunto il presentatore del reality show più seguito d’Italia è sì famoso per essere una dei personaggi più informati sul jet set nazionale e internazionale, ma del suo privato non si hanno molte informazioni.

Alfonso Signorini casa: dove vive il conduttore del GF Vip



Anche Alfonso Signorini ha però un profilo Instagram aggiornato. Seguito da oltre 800mila follower, il giornalista e conduttore pubblica spesso delle immagini più private oltre a quelle del suo lavoro. Che sia una persona molto colta è cosa nota, ma sapevate che è anche molto sportiva? Si allena molto, lo fa vedere nei suoi post, e infatti in casa ha persino una palestra che dalle foto sembra enorme.





Dagli scatti social si scopre che il direttore di Chi e padrone di casa del GF Vip si tiene in forma, probabilmente quotidianamente, e in casa ha tutti gli attrezzi necessari. Ha ben due camere destinate alla palestra con cyclette, tapis roulant e anche una spalliera svedese. In generale, le stanze sono spaziose e luminose con parquet scuro a terra e varie opere d’arte alle pareti, come mostrano fotografie e video postati dallo stesso Alfonso Signorini.

Sculture, quadri e oggetti d’arte nell’appartamento che Alfonso Signorini condivide con l’amato gatto Teo, anche lui spesso mostrato ai follower. In salone il conduttore ha diversi dipinti che raffigurano la cantante lirica Maria Callas, che per lui è un vero mito. La sua casa si distingue per colori tenuti alle pareti, arredamento elegante e tende bianche. Inoltre Alfonso Signorini non ha mai fatto mistero di essere un grande appassionato di musica e infatti canta e suona spesso nei video pubblicati su Instagram. Non poteva quindi mancare un pianoforte, con cui intrattiene anche gli ospiti vip.