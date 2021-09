Alessia Macari è la Ciociara del quiz show Avanti un Altro!. Classe 1993, si è fatta conoscere in tv grazie al programma condotto da Paolo Bonolis. È sposata da due anni con il calciatore Oliver Kragl. È incinta e aspetta un bimbo. Al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini la showgirl ha detto di aver maturato l’idea di diventare mamma durante il secondo lockdown. Non solo, la cicogna è arrivata subito, al primo tentativo Alessia Macari è rimasta incinta commentando: “Che bomber mio marito!”.

Con Oliver non c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine ma il centrocampista è riuscito a conquistare la ragazza a poco a poco, messaggio dopo messaggio. “Il nostro desiderio era quello di chiamarla Luna, come la nostra cagnolina che non c’è più. Solo che Belen ha scelto questo nome e non voglio copiare nessuno. Da maschio mi piace Thiago ma sembra il diminutivo di Santiago”: in questo modo ha voluto annunciare la cicogna in arrivo.

Nei mesi scorsi ha risposto ad alcune domande sui social dei fan e ha spiegato che non allatterà il suo bambino. Non ci sono problemi fisici alla base della sua decisione. Semplicemente si tratta di una scelta personale. “Non allatterò. Non è per tutti, non mi piace, anche se non c’è nulla di male”, ha chiosato Alessia Macari che poi ha aggiunto: “Mia madre non mi ha allattato e sono uscita bene. Chi giudica fa schifo”.





La mora 27enne ha anche parlato dell’intimità in gravidanza e lo ha fatto al settimanale Nuovo: “Fare l’amore incinta è ancora più bello”. La showgirl, entrata nella 24esima settimana di gestazione, ha parlato del sesso in dolce attesa. “È anche più bello fare l’amore in dolce attesa. Con la gravidanza non finisce certo la vita di coppia. Insomma, deve esserci sempre passione…”. Le voglie di Alessia Macari non si fermano al cibo, anche se soffre di nausee e spera che passino presto.

Nelle ultime ore sui social ha svelato il sesso del bebè. L’annuncio è arrivato con l’oramai super trendy gender reveal. La mora 27enne e il marito Oliver Kragl organizzano una festa con invitati e tanta musica per farlo sapere a tutti. L’ex Ciociara è al settimo cielo e si coccola il suo pancione. Al party per il ‘baby Kragl’, così come lo chiama lei, si è scoperto il sesso del primo figlio. Il calciatore ex Frosinone e Benevento ha tirato un mini calcio di rigore verso un palloncino che scoppia. Si alza una nuvola di una polvere fucsia. I due avranno una bambina: “It’s a girl!”. La bambina, stando a quanto ha dichiarato, dovrebbe chiamarsi Sia.