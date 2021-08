Nonostante sia finita l’ultima edizione di Temptation Island i protagonisti continuano a far parlare di sé. Protagonisti dell’ultima lite social Alessandro Autera, ex fidanzato di Jessica Mascheroni, e Davide Basolo, ex corteggiatore di Uomini e Donne e single a cui il volto di Temptation Island si era avvicinata durante l’esperienza nel villaggio.

Nel villaggio il fidanzato si era distinto per i suoi modi non proprio sobri. Il suo amore smodato per la palestra, il regime alimentare da seguire per mantenersi in forma e le sue manie di grandezza. Dopo il falò di confronto la coppia composta da Alessandro Autera e Jessica Mascheroni si è lasciata.

Alessandro Autera di Temptation Island distrutto dall’ex tentatore

Finito Temptation Island 2021, Alessandro Utera si è mostrato sui social insieme ad altri compagni d’avventura, tra cui Tommaso Eletti e la tentatrice Carlotta Adacher (con la quale Autera ha iniziato una frequentazione alla fine del programma), Valeria Liberati e Ciavy Maliokapis, coppia protagonista nelle scorse edizioni, Giacomo Urtis, e altri personaggi.





Nelle Instagram stories Alessandro ha postato alcune storie in cui mostrava diverse bottiglie di champagne e la frecciatina di Davide Basolo è arrivata puntuale. “Ma secondo voi, mettere storie dove uno fa serate, bottiglie, spende e spande, è una cosa che ha appeal, che prende, fa guadagnare punti? Perché io non capisco”.

Alessandro Autera non è stato zitto e ha risposto senza troppi giri di parole: “Non ho mai risposto a nessuno di tutti quelli che mi hanno insultato da quando ho riaperto il profilo Instagram, perché io non voglio dare visibilità a nessuno. Però in questi giorni mi stanno attaccando da tutte le parti. Mi sa che c’è qualcuno che è invidioso. Sapete cosa facciamo? Vi prometto che alla mia prossima serata vi invito tutti quanti, così siete contenti e non fate i bambini”.