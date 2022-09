Davvero emozionante l’ultimo gesto di Alessandra Celentano sui social network. L’insegnante di Amici ha infatti pubblicato una foto, con tanto di dedica, che ha fatto riferimento ad una persona per lei fondamentale. Quando i follower hanno osservato attentamente l’immagine, si sono sciolti e anche alcuni personaggi famosi si sono accodati ai complimenti. Lei è conosciuta dal pubblico per i suoi modi diretti e duri nell’affrontare le sfide e nel redarguire gli studenti, ma in questa occasione è uscito tutto il suo lato più tenero.

Alessandra Celentano, in attesa di riprendere il lavoro ad Amici, ha voluto fare una dedica molto commovente. La foto è diventata subito virale ed è stata ritenuta meravigliosa da migliaia di fan. Il mese scorso è stato invece diffuso un filmato, nel quale erano presenti lei e Veronica Peparini. Sono state ad una stessa festa, celebrata nelle scorse ore, e hanno dato vita ad un karaoke destinato a fare storia nel loro legame. Infatti, è sembrato che tra le due ci fosse un feeling ritrovato. Immagini davvero uniche.





Alessandra Celentano, foto con dedica ad Adriano Celentano

Nella didascalia a corredo di questa istantanea, Alessandra Celentano ha sorpreso tutti. La foto è sicuramente piaciuta a tutti, ma è stata la sua dedica ad accalappiare tutto il consenso possibile: “Nella vita, la famiglia è la cosa più importante che esista”. E ha poi nominato le due persone che erano presenti nello scatto familiare. Immediatamente sono partiti a raffica non solo i classici like, ma anche tantissimi messaggi di gradimento nei riguardi di questo gesto inaspettato della maestra di ballo di Amici.

Lei ha aggiunto ancora: “Io e Rosita insieme a zio Adriano!”. Quindi, Alessandra Celentano si è immortalata in compagnia di Adriano Celentano e di sua cugina Rosita, figlia del grande cantante italiano. A commentare anche il ballerino Simone Nolasco con un cuore rosso e l’autrice e collaboratrice stretta di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia: “Che super top…Che stima per tuo zio infinita” e ha pubblicato anche lei un cuore rosso. Il post ha raccolto un vero e proprio plebiscito.

Altri utenti comuni hanno reagito così alla pubblicazione della foto di Alessandra Celentano con Adriano: “Ma siete bellissimi”, “Stupendi”, “Come sempre d’accordissimo con lei maestra, non c’è nulla di più importante della famiglia”, “Grande zio Adriano, ma sempre dalla parte della maestra e brava anche Rosita”, “Ma quanto vi somigliate?”, “Meravigliosi, vi amo famiglia Celentano”.

“Incredibile, guardate con chi è”. Alessandra Celentano, tutti (piacevolmente) stupiti