Alba Parietti dimagrita sette chili. Nuova vita e nuovo amore per la conduttrice e opinionista televisiva, che a 61 anni vive una seconda giovinezza accanto al nuovo compagno, il 55enne manager di Poste Italiane Fabio Adami. Dopo anni da single, l’Alba nazionale ha ritrovato l’amore e anche una nuova forma fisica.

In un’intervista rilasciata a Leggo, Alba Parietti ha raccontato come questo amore sia arrivato nel momento in cui aveva conquistato una serenità individuale. “Sto vivendo il momento più bello della mia vita, non tornerei mai ai 30 anni, quest’età me la sto godendo troppo. E ha ragione chi dice che i 60 sono i nuovi 40. […] Sono contenta di quello che mi vivo e si vede”.

Alba Parietti dimagrita grazie al fidanzato Fabio Adami

Come raccontato da Alba Parietti in una intervista rilasciata a F, i due si sono conosciuti su un treno ad alta velocità. Scesi a Roma, lui l’ha rincorsa per darle il biglietto da visita e da quel momento hanno iniziato a sentirsi: “Gli ho scritto subito, perché c’era questa attrazione a cui era impossibile dire di no. Da quel momento ci siamo sentiti ogni giorno e lui ci ha messo tutta la volontà possibile per far cadere le barriere che inizialmente avevo eretto. Quando, dopo qualche giorno, ci siamo ritrovati nuovamente per caso in treno, non ci siamo più lasciati”, ha raccontato Alba Parietti.

Grazie all’amore Alba Parietti è dimagrita. Sempre bellissima e sexy, la showgirl ha sempre avuto un fisico a dir poco perfetto ma grazie a Fabio è riuscita a perdere qualche chilo messo su anche a causa dell’età e del metabolismo. “Ho perso due taglie, l’amore fa anche questi miracoli. Io e Fabio non abbiamo avuto bisogno di diete. Abbiamo perso sette chili tutti e due. Faccio l’amore più spesso, quando uno è innamorato concentra tutto sui sentimenti e forse meno sul cibo”, ha raccontato ancora la showgirl.

Insomma, l’amore fa miracoli spiega Alba Parietti che grazie alla sua storia con Fabio Adami sembra essere rinata. Alba Parietti p dimagrita e grazie al nuovo compagno ha confessato di aver perso ben 7 chili. Una nuova vita accanto a una persona molto premurosa e amorevole.