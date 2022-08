I fan di Alba Parietti non stanno più nella pelle perché alcune sue parole stanno facendo sognare ad occhi aperti. La showgirl ha fatto un annuncio su Instagram e in tanti hanno subito ipotizzato, che si stia per materializzate la svolta nella sua vita. Ovviamente non siamo in presenza di una conferma ufficiale, ma l’interpretazione delle sue dichiarazioni farebbe ipotizzare qualcosa di meraviglioso. E l’estate non potrebbe che chiudersi nel migliore dei modi, se dovesse essere messo tutto nero su bianco.

Tra l’altro di Alba Parietti non si è parlato unicamente di questo annuncio su Instagram, che fa riferimento alla sua sfera privata. Una decina di giorni fa si è appreso che, a distanza di 15 anni dall’ultima volta, Alba sarà conduttrice del programma di Rai2, Non sono una signora. Andrà in onda a partire dal 7 novembre, con conclusione prevista il 5 dicembre, e sarà trasmesso in prima serata. Dovrebbe essere simile, come spiegato da DavideMaggio, a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci ma in questa occasione i concorrenti saranno drag queen.





Alba Parietti, annuncio su Instagram: verso il matrimonio?

Clamoroso quanto si sta vociferando sul conto di Alba Parietti. Davvero è bastato leggere quel suo annuncio su Instagram per far scatenare il putiferio. A riportare la notizia e le ipotesi che stanno emergendo è il sito Ultimenotizieflash. Questa la frase della mamma di Francesco Oppini: “Non si danno vantaggi a nessuno…e al ritorno dalle vacanze avrò qualcosa di fantastico di cui rendervi partecipi e che farà felice chi mi ama. Buon ferragosto”. E quel ‘qualcosa di fantastico’ potrebbe essere storico.

Visto che del lavoro si sapeva ormai tutto da giorni, c’è chi non crede che questo annuncio straordinario possa riguardare la trasmissione Non sono una signora. Quindi, c’è la possibilità che possa ufficializzare la notizia del matrimonio con il suo partner Fabio Adami. L’amore per lui procede benissimo e si pensa che possa essere arrivato già il momento giusto per andare oltre. Che stia organizzando le sue nozze? Staremo a vedere nei prossimi giorni se sarà davvero questa la realtà dei fatti.

E tra i tanti commenti ricevuti da Alba Parietti, Ultimenotizieflash ha voluto condividere questo come quello più emblematico: “Che bella questa donna così innamorata.. sei radiosa..e bellissime le tue poesie.. i tuoi pensieri. Gli auguriiii che si possono fare ad una vita che nasce sono quelli di potersi innamorare…la condizione umana che ci riempie veramente è da senso ad ogni cosa”.

“Finalmente ce l’ha fatta”. Alba Parietti, un’attesa durata 15 anni. E ora può festeggiare