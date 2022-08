“Finalmente ce l’ha fatta”. Alba Parietti, un’attesa durata 15 anni. E ora può festeggiare

Alba Parietti, c’è il colpo di scena. Nei prossimi mesi sarà protagonista in un nuovo programma televisivo, ma in particolare sono i dettagli a rendere la notizia veramente importante. Un’attesa durata ben 15 anni, che adesso sta per interrompersi. Quasi superfluo dire che il pubblico, quando ha saputo tutto, è esploso di gioia. Ci riferiamo ovviamente a tutti coloro che apprezzano le doti professionali della showgirl, che potrà mettere in campo tutte le sue qualità lavorative.

Alba Parietti in questo nuovo programma televisivo avrà un ruolo davvero importante. Intanto, nei giorni scorsi la mamma di Francesco Oppini ha scritto un messaggio commovente per ricordare il suo storico compagno Giuseppe Lanza di Scalea: “Sei stato un compagno di vita indimenticabile. Non c’è giorno in cui non parli di te, non ti ricordi come una presenza preziosa per la mia vita. Penso, ogni giorno con qualunque cosa bella mi accada, sia opera del tuo pensiero e mi accompagni con una carezza sulla strada della vita”.





Alba Parietti, nuovo programma televisivo per lei: sarà conduttrice

Per Alba Parietti la novità è confermata dall’attendibilissimo sito DavideMaggio, che per primo ha scoperto quale sarà il nuovo programma tv della donna. Possiamo subito dirvi che sarà protagonista alla Rai e in una veste davvero speciale, ovvero quella di conduttrice. Dopo tanti anni potrà finalmente essere lei presentatrice e non più ospite o opinionista. E la trasmissione in questione si preannuncia molto interessante, visto che ricalcherà una altro programma di successo proprio della televisione pubblica.

A distanza di 15 anni dall’ultima volta, Alba Parietti sarà conduttrice del programma di Rai2, Non Sono una Signora. Andrà in onda a partire dal 7 novembre, con conclusione prevista il 5 dicembre, e sarà trasmesso in prima serata. Dovrebbe essere simile, come spiegato da DavideMaggio, a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci ma in questa occasione i concorrenti saranno drag queen. Non resta che far partire il conto alla rovescia e poi potremo finalmente ammirarla come presentatrice.

Quest’anno Alba Parietti è stata una concorrente proprio de Il Cantante Mascherato, mentre l’anno scorso è stata volto di Tale e Quale Show. Dal 2021 è anche diventata opinionista de La vita in diretta di Alberto Matano. Per quanto riguarda la sua ultima esperienza come conduttrice, bisogna tornare indietro nel tempo nel 2006, quando presentò Grimilde su Italia 1.

