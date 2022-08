“Sempre con me”. Alba Parietti, quella ferita non vuole guarire: tutto il suo dolore

Alba Parietti e Giuseppe Lanza di Scalea, a due anni dalla scomparsa dell’ex compagno la showigirl non lo ha dimenticato. Con un messaggio sui social postato oggi, mercoledì 3 agosto, Alba Parietti si è lasciata andare ad una dolcissima dedica all’uomo che per 8 anni le è stato accanto. “Sei stato un compagno di vita indimenticabile. Non c’è giorno in cui non parli di te, non ti ricordi come una presenza preziosa per la mia vita. Penso, ogni giorno con qualunque cosa bella mi accada, sia opera del tuo pensiero e mi accompagni con una carezza sulla strada della vita, regalandomi tante cose che la vita stessa mi aveva tolto”, scrive Alba.



“Sei nel mio respiro e finché avrò vita sarai nel mio respiro – si legge nel post -. Perché il volersi bene, come noi ce ne siamo voluti, è ed è stato eterno. Fuori da convenzioni e ruoli, pregiudizi fino alla fine della vita terrena. Sei in ogni giorno di sole, nelle persone che ho accanto e che mi amano e mi proteggono, nei gesti d’amore e di amicizia, nelle buone notizie e in ogni giornata di sole. Ciao meraviglioso Giuseppe”.





Alba Parietti ricorda Giuseppe Lanza di Scalea: “Sempre con me”



Tra i commenti anche quello del figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, che ha vissuto in casa Giuseppe Lanza di Scalea: “Manchi a tutti”. Discendente di Ignazio e Franca Florio, il principe Giuseppe Lanza di Scalea era morto a ottobre 2020 a 74 anni. Nelle settimane scorse, come molti altri vip, Alba Parietti si era fatta notare per un commento lucido ed obiettivo sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi.



Aveva usato il canale Instagram e un lungo post. Scriveva: “Cari Ilary e Francesco, la fine di un amore come la fine di ogni cosa fa purtroppo parte della vita. Perché ci colpisce tanto la fine di un amore come il vostro? Perché entrambi, rappresentavate il riscatto in un mondo dove i disegni sembrano essere dettati da destini già segnati, perché tu Ilary sei bella e tosta e lui è un grande campione con il cuore grandissimo”.



E ancora: “Quello che si dice: due belle persone. Dentro e fuori, l’immagine della fiaba entrambi cenerentole ed entrambi principi. Figli meravigliosi, successo, bellezza, ricchezza e alla fine siamo, siete persone come tutti: come tutti nasciamo, amiamo, ci ammaliamo, moriamo, invecchiamo e cambiamo”.

“Non dovevo farlo, un errore”. Alba Parietti si pente in diretta tv: “È anche pericoloso”