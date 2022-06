“Non dovevo farlo, un errore”. Alba Parietti si pente in diretta tv: “È anche pericoloso”

Alba Parietti e la chirurgia estetica, parole molto importanti e inaspettate le sue nel corso della puntata del 13 giugno di Estate in diretta. Nella prima puntata della nuova settimana, la showgirl ha voluto fare una sorta di dietrofront e ha ammesso di aver commesso degli errori durante la sua vita. Indietro del tutto non si può tornare, ma ha voluto mettere l’accento su uno dei temi più discussi nel mondo dei vip e non solo. Dichiarazioni le sue che aprono comunque a discussioni importanti.

Alba Parietti e la chirurgia estetica, ma non solo. Nelle scorse ore ha notato che a essere stato trafugato da alcuni ladri in casa è stato soprattutto il suo guardaroba, che vanta abiti lussuosi e firmati. Vestiti Versace, ma anche scarpe di lusso di Jimmy Choo. Ma gli oggetti non hanno solo un valore materiale. Eppure Alba Paretti alla luce dei tanti beni “spariti”, ha comunque deciso di non sporgere denuncia: “Per quanto riguarda il furto, ho provato una certa rabbia nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti”.





Alba Parietti e la chirurgia estetica: “Non avrei voluto fare ritocchini”

Alba Parietti e la chirurgia estetica, un ‘amore’ che adesso non le va più a genio. Tanti anni fa si era lasciata andare a questi ritocchini che le avevano cambiato positivamente il suo corpo, basti pensare al seno e alla bocca, ma ora ha cambiato completamente idea: “Se tornassi indietro, non li vorrei più. Tutti vogliono piacersi e a volte è un aiuto. Nel mio caso è stato un errore”. E ha poi fatto una sorta di appello nei confronti di quelle persone che si sentono un po’ troppo insicure.

Alba Parietti ha concluso il suo discorso ad Estate in diretta, aggiungendo: “La chirurgia estetica è anche pericolosa, bisognerebbe andare prima da uno psicologo”. Quindi, è diventata quasi contraria del tutto all’aiutino del chirurgo estetico per migliorare l’aspetto esteriore. Staremo a vedere come potranno reagire i suoi fan a queste dichiarazioni, ma sta di fatto che si tratta di uno stravolgimento di pensiero molto forte. Un vero e proprio mea culpa decisamente inaspettato.

Alba Parietti aveva detto recentemente invece sul caso Tiziana Cantone: “E’ assolutamente ingiusto tutto questo. Peraltro il caso della morte di Tiziana è ancora aperto. L’istigazione al suicidio non è meno grave dell’omicidio, perché significa indurre una persona a togliersi la vita”. Adesso invece un argomento sicuramente più leggero, ma altrettanto discusso.

