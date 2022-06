“Furti a raffica”. Ladri scatenati in casa di Alba Parietti, la conta dei danni è lunga

Alba Parietti, ladri in casa. Arriva la brutta notizia per la showgirl. Negli ultimi giorni, anche la showgirl è finita nel vortice delle polemiche, proprio come spesso accade a Sonia Bruganelli. I motivi? Sembrano essere simili, infatti Alba è stata accusata di aver ostentato la sua vita agiata, mostrando a tutti alcuni scorci della sua villa. Per uno strano gioco del destino, un lungo post della showgirl spiega la brutta sorpresa in casa.

Alba Parietti, la notizia arriva come una doccia fredda. Vittima di ladri entrati in casa, la showgirl decide di spendere alcune parole su Instagram svelando di aver notato che molti oggetti di valore le sono stati trafugati. E stando alle parole di Alba Parietti, sembra che i ladri abbiano pensato tutto a tavolino.





Alba Parietti, ladri in casa: il duro sfogo

Alba Parietti ha notato che a essere stato trafugato è stato soprattutto il suo guardaroba, che vanta abiti lussuosi e firmati. Vestiti Versace, ma anche scarpe di lusso di Jimmy Choo. Ma gli oggetti non hanno solo un valore materiale. Eppure Alba Paretti alla luce dei tanti beni “spariti”, ha comunque deciso di non sporgere denuncia. Il motivo? Lo spiega senza troppi giri di parole. (Alba Parietti, la prima foto con il nuovo amore).

Alba Parietti in un lungo post spiega tutto: “Per quanto riguarda il furto, ho provato una certa rabbia nello scoprire che erano stati portati via i pezzi più importanti. Ho pensato anche di fare denuncia, poi mi sono resa conto che ogni volta che pensavo di andare a farlo mi saliva la rabbia”, ammette la showgirl.

“Denunciare, la persona o le persone che penso possono essere state, significa rinunciare anche per pochi minuti allo Stato di grazia, di serenità, che vivo. Lascio, a chi mi ha privato di oggetti, ricordi, abiti ecc..la soddisfazione di indossarli pur non essendo loro”, conclude Alba Parietti.

“Si sono sposati”. Alberto Matano e Riccardo hanno detto sì: gli ospiti vip e le prime foto dell’evento