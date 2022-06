“Si sono sposati”. Alberto Matano e Riccardo hanno detto sì: gli ospiti vip e le prime foto dell’evento

Alberto Matano si è sposato e iniziano a circolare le prime foto di quel momento. Il conduttore e Riccardo Mannino, 55 anni, hanno detto sì. L’ufficialità è arrivata sabato 11 giugno a Labico, in provincia di Roma. Il giornalista e l’avvocato si sono presentati in abito scuro di fronte all’amica storica Mara Venier, che ha officiato l’evento. Il tutto si è svolto nell’Antonello Colonna Resort&Spa, già scelta in passato per le nozze civili tra Imma Battaglia e Eva Grimaldi.

La coppia ha celebrato il matrimonio in una zona dell’amplissimo parco della struttura. A seguire, naturalmente, il banchetto e la festa. Animatore della serata, il cantante Andrea Sannino. Tanti vip tra gli ospiti del matrimonio, circa 200.Il conduttore Fabio Canino, l’ex ministro del M5s Vincenzo Spadafora, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e le ex colleghe del Tg1 Costanza Crescimbeni, Emma D’Aquino e Maria Luisa Busi. E ancora Claudio Santamaria e Francesca Barra, e lo scrittore Luca Bianchini. Alberto Matano si è sposato, ma c’è stato però un momento nero prima del sì.

A raccontarlo è lo stesso conduttore al Corriere della Sera: “Nel fine settimana, sono entrato in crisi. Ho pensato a tutto quello che ci circondava, alla dimensione esterna di qualcosa che ci riguardava così privatamente. La sera, a casa, abbiamo parlato, abbiamo discusso, ci siamo accapigliati, ci siamo abbracciati e abbiamo deciso che sì, era la cosa giusta da fare”.

“Oggi celebreremo un amore che merita un vestito formale”. Per ci non lo sapesse, Alberto Matano si è sposato con Riccardo Mannino ha 55 anni, 6 in più del compagno. Avvocato cassazionista, si è laureato nel 1990 all’Università La Sapienza. Il legale ama le auto d’epoca e praticare sport. A dire la sua è stato anche il sindaco di Labico, che ha conosciuto sia Matano sia Mannino, e ha detto: “Li stimo tantissimo”.

E ancora: “Mi è bastato poco per capire che sono veramente due bellissime persone”, ha dichiarato il primo cittadino a La Repubblica. Su Mara Venier ha poi dichiarato: “Ho avuto il piacere di conoscerla: una persona meravigliosa, straordinaria. Impossibile distinguerla tra tv e vita privata, perché è la stessa cosa. Mi ha colpito molto”.

