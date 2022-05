“È amore”. Alba Parietti, la prima foto con il nuovo fidanzato Fabio. Il momento è intimo

Alba Parietti, la prima foto in intimità con il fidanzato Fabio. Ormai sarebbe ufficiale la notizia del nuovo amore nella vita della mamma di Francesco Oppini. La showgirl piemontese in vacanza a Ibiza non sarebbe sola. Ed ecco arrivare sui social la tanto attesa foto che confermerebbe tutto.

Davanti a un bacio non si può cadere in fraintendimenti. Alba Parietti si mostra felice al fianco del nuovo amore Fabio Adami, broker di 55 anni che pare abbia saputo conquistare il cuore della mamma di Oppini. Insomma, a conferma di un amore baciato dai raggi del sole, arriva la foto ufficiale di un momento di intimità tra i due.





Con un post esplicito, Alba Parietti ha voluto condividere con i fan la gioia ritrovata al fianco di Fabio: “F and A La mia migliore stagione”, recita il post a corredo delle immagini del tenero bacio nelle acque di Ibiza, dove la coppia sta trascorrendo giorni in pieno relax. (Alba Parietti, nuovo fidanzato).

Pare che ogni paura sia stata messa da parte. Infatti nelle più recenti interviste Alba Parietti ha voluto sottolineare quanto la situazione fosse “molto delicata”. Ad oggi la showgirl pare non voglia trattenere più la sua felicità, mostrando a tutti quanto la stagione abbia portato i frutti migliori dopo tanta attesa.

E la mamma di Francesco Oppini pare abbia approvato di gran lunga la relazione tra Alba Parietti e Fabio scrivendo ironico sotto gli occhi di tutti: “Nel frattempo vado ad accendere un cero in chiesa”. Una gioia che pare non stia trovando alcun ostacolo per proseguire al meglio.

